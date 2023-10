LM ONLINE: Třinec slaví postup do osmifinále! Belfast - Pardubice 3:2

Třinec si bez potíží poradil s Aalborgem a slaví postup do osmifinále Ligy mistrů • ČTK / Ožana Jaroslav

Třinec si bez potíží poradil s Aalborgem a slaví postup do osmifinále Ligy mistrů • ČTK / Ožana Jaroslav

Třinec si bez potíží poradil s Aalborgem a slaví postup do osmifinále Ligy mistrů • ČTK / Ožana Jaroslav

Třinec si bez potíží poradil s Aalborgem a slaví postup do osmifinále Ligy mistrů • ČTK / Ožana Jaroslav

Třinec si bez potíží poradil s Aalborgem a slaví postup do osmifinále Ligy mistrů • ČTK / Ožana Jaroslav

Třinec si bez potíží poradil s Aalborgem a slaví postup do osmifinále Ligy mistrů • ČTK / Ožana Jaroslav

Třinec si bez potíží poradil s Aalborgem a slaví postup do osmifinále Ligy mistrů • ČTK / Ožana Jaroslav

Třinec si bez potíží poradil s Aalborgem a slaví postup do osmifinále Ligy mistrů • ČTK / Ožana Jaroslav

Hokejisté Třince slaví postup do osmifinále Ligy mistrů. Oceláři zvládli závěrečný duel v základní části a na domácím ledě porazili dánský Aalborg 4:0. Tři body si připsal Libor Hudáček (1+2), čisté konto vychytal Ondřej Kacetl. Od 20 hodin hrají také Pardubice na ledě severoirského Belfastu. Dynamo už mělo před zápasem jistý postup, s týmem tak neodcestovala řada opor. ONLINE přenos můžete sledovat na iSport.cz.

Český mistr prohrál v první polovině základní části všechny tři zápasy, ve druhé ale neztratil ani bod. Do hry o play off jej dostala vítězství v Lahti (3:1) a Stavangeru (4:2). K postupu mezi šestnáct nejlepších dnes stačila Třinci jakákoli výhra nad Aalborgem, který měl před duelem na kontě jen bod.

Oceláři naplňovali roli favorita od začátku. V sedmé minutě otevřel skóre Čacho tečí Jeřábkovy střely od modré čáry. Ještě v první třetině zvýšil Hudáček do odkryté branky po ideálním pasu Nestrašila. Ve 35. minutě zužitkoval Vrána trefou z mezikruží přesilovou hru a postup potvrdil ve třetí třetině v další početní výhodě Roman.

Oceláři tak při své osmé účasti v Lize mistrů postoupili potřetí do play off, ve kterém se v lednu 2018 dostali až do semifinále.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:12. Čacho, 14:21. L. Hudáček, 34:21. P. Vrána, 52:11. Miloš Roman Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, J. Jeřábek, Polášek, M. Adámek, Nedomlel, Kundrátek – Martin Růžička (A), Voženílek, Pánik – Wałęga, L. Hudáček (TS), A. Nestrašil – Hrehorčák, P. Vrána (C), Miloš Roman – Kurovský, Čacho, Dravecký (A) – Sikora. Hosté: Adamsen (Sørensen) – Knudsen (A), A. Koch, Hanson, Brøndberg, DeNaples, Nielsen, Frederiksen – Kabanov, Jakobsen (C), Jul Korsgaard – Salhany, P. Bjorkstrand (A, TS), T. Giroux – Spelling, Morin, Boesen – Andersen, Ladehoff, Anker – Rasmussen. Rozhodčí Hribik, Jakub Šindel – Jiří Ondráček, Špůr (všichni CZE) Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 3 068 diváků