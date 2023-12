ONLINE LM: Snový obrat Vítkovic! Vedou 3:1. Pardubice dramatizují

Vítkovický Petr Fridrich kryje puk v utkání play off CHL • ČTK

Hokejisté Pardubic a Vítkovic svádí rozhodující boj o postup do semifinále play off Ligy mistrů. Lepší výchozí pozici před čtvrtfinálovými odvetami měly Vítkovice, které minulý týden prohrály na ledě Rapperswilu-Jona 1:2 a výsledek už převrátily na svou stranu. Postoupí? Pardubice do druhého kola vyřazovací části vstoupily domácí porážkou 4:6 s finským klubem Lukko Rauma, ale silně dramatizují závěr duelu na ledě soupeře - 3:2. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSport.cz.