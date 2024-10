LM ONLINE: Sheffield - Dynamo 1:0. Hosté prohrávají, Třinec už má postup

Do play off hokejové Ligy mistrů pronikl další český tým. Po úspěšném tažení Sparty se do osmifinále dostal také Třinec, který postoupil po výhře 7:3 nad polským mistrem z Osvětimi. O postup bojují ještě hráči Pardubic. Pokud si Východočeši chtějí zahrát vyřazovací část nadnárodní soutěže, musí uspět na ledě Sheffieldu. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSport.cz.