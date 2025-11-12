Play off LM ONLINE: Zug - Sparta. Střet bratrů i souboj s českou kolonií ve Švýcarsku
Play off hokejové Ligy mistrů rozehrává i druhý český účastník. Hokejisté Sparty od 19.45 startují ve švýcarském Zugu osmifinálový boj za postupem. Souboj s klubem z prestižní National League je pro Pražany o to pikantnější, že nastupují proti početné kolonii známých krajanů. Tým vede jako kapitán Jan Kovář, bratr gólmana rudých Jakuba. Kováře Bez zraněného Daniela Voženílka střílí góly Dominik Kubalík, v obraně hlídá David Sklenička. Čechy doplňuje Slovák Tomáš Tatar. Jak sparťané vstoupí do atraktivního duelu? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.