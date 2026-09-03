Plzeň čeká šichta proti TOP týmu ze Švédska. Kapitán Jeřábek: Ukážou nám, kde jsme
Trojice českých týmů zahájí sezonu zápasy Ligy mistrů. Plzeň se do CHL vrací po sedmi letech. Účast si zajistila díky druhému místu po základní části extraligy a začne pěkně zostra. Ve čtvrtek v 17:30 vyjede na domácí led proti švédským vicemistrům Rögle BK. „Těšíme se,“ neskrýval po tiskovce klubu obránce Jakub Jeřábek. „Konfrontace s evropskými týmy bude skvělá. Vyzkoušíme si, jak budeme jako mančaft reagovat na jiné styly týmů a pojetí hokeje,“ dodal kapitán Západočechů.
V přípravě sehráli jen tři zápasy, z nich nezvládli jen prostřední v německém Crimmitschau. Nicméně teď čeká Indiány mnohem náročnější šichta než proti účastníkům druhé DEL. Rögle představuje švédskou špičku. „Bude to pro nás velká výzva,“ předeslal asistent trenéra Jiří Veber.
V celku z Ängelholmu na jihu Švédska působí i útočník Luboš Horký. Tým za posledních šest let postoupil třikrát do finále SHL. Naposledy podlehl v souboji o titul v pěti zápasech Skelleftee, s nímž se Západočeši střetnou v Champions Hockey League taky. Už příští sobotu přivítají doma polské šampiony z Tych, kteří začnou Ligu mistrů v Pardubicích a vlastně se prohodí s Rögle, které pokračuje na východ Čech.
V polovině září vyrazí Škodovka do švýcarského Fribourgu a Bordeaux ve Francii. V říjnu přijede Skelleftea a nakonec čeká plzeňský tým cesta do finské Lappeenranty. „Oba švédské týmy jsou určitě skvělé, stejně jako Fribourg. Řekl bych, že nás čekají tři hodně těžké testy. Těším se zrovna na prvního soupeře. Rögle nám ukáže, jak na tom momentálně jsme,“ poznamenal Jeřábek.
Snad přijdou diváci...
„Viděli jsme nějaké ukázky, jsou opravdu top tým. Hráli finále play off a po základní části skončili čtvrtí. Z toho, co jsme zatím viděli, se máme na co těšit. Doufám, že přijdou diváci. Nejen kvůli takovému soupeři, ale především kvůli našim klukům, aby je přišli povzbudit. Zatím jsme hráli jen tři přípravná utkání, ale tak to bylo v plánu. Do startu extraligy nás čekají čtyři duely v Lize mistrů, šest až osm utkání před sezonou je optimálních. Věřím, že odstraníme co nejvíc věcí, na nichž ještě potřebujeme pracovat,“ přál si asistent Veber.
Mužstvo povede s Václavem Pletkou, než se hlavní kouč Josef Jandač zotaví po druhé operaci achillovky. Chybět by měl až do listopadu. Zápasy v úvodu sezony bude sledovat z tribuny. Tým omládl v obraně. „Ale vepředu je hodně podobný. Snad budou od začátku vidět nějaké vazby, které jsme si vytvořili už v minulém ročníku. Mohla by to být naše výhoda,“ uvedl kapitán Jeřábek.
Kabina je podle něj nastavená správně. „Už se těšíme na ostrý start, Liga mistrů nám ukáže, jak na tom jsme. Máme hodně kluků, kteří už minulou sezonu vyskočili a teď chtějí v kariéře udělat další krok a stát se postupně lídry. Nebojí se za to vzít. Noví hráči zapadají do systému, doufám, že jsme tomu taky trochu pomohli. Vím, že tři přípravné zápasy se můžou zdát málo, ale postupem času se vytvoří automatismy. Myslím, že to bude dobré,“ uzavřel Jeřábek před prvním těžkým testem v Lize mistrů.
Jak začnou v CHL
čtvrtek 3.9.
- Plzeň – Rögle (17:30)
- Tappara – Liberec (17:30)
- Pardubice – Tychy (18:00)
sobota 5.9.
- Plzeň – Tychy (16:30)
- Pardubice – Rögle (17:00)
- Salzburg – Liberec (19:15)