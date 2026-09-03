ONLINE: Začíná hokejová Liga mistrů. Liberec čelí mistrovi Finska, ve hře i Pardubice a Plzeň
Ve čtvrtek večer startuje nový ročník hokejové Ligy mistrů. Hned první den se v akci objeví všichni tři čeští zástupci. Pardubice přivítají polské Tychy, Plzeň doma nastoupila proti loňskému finalistovi švédské ligy z Rögle a Liberec míří do Finska, kde čelí úřadujícím finským šampionům Tappaře Tampere. Sledujte ONLINE přenosy všech duelů na iSportu.
Žádnému z českých klubů se ještě nepodařilo Ligu mistrů vyhrát. Ve finále byly Sparta (v sezoně 2016/17) a Hradec Králové (2019/20), poslední krok ale nezvládly. Pardubičtí by to rádi změnili.
Každý tým v základní části odehraje šest zápasů, jejichž výsledky se budou počítat do celkové tabulky. Šestnáct mužstev z 24 postoupí do play off. Prvenství obhajuje Frölunda.
Základní skupiny skončí 14. října. Play off odstartuje osmifinálovými duely 10. listopadu. Nový šampion bude korunován 23. února.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Bordeaux
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Davos
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Eisbären
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Fribourg
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
Frölunda
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Herning Blue Fox
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Klagenfurt
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Kölner Haie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
KooKoo
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Liberec
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Mannheim
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Moser Medical Graz 99ers
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Nitra
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Plzeň
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Rögle BK
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|17
SaiPa
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|18
Salzburg
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|19
Skellefteå
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|20
Storhamar
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|21
Tappara
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|22
Tychy
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|23
Växjö
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|24
Genève
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0