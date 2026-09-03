Předplatné

ONLINE: Začíná hokejová Liga mistrů. Liberec čelí mistrovi Finska, ve hře i Pardubice a Plzeň

Luboš Horký ze švédského Rögle si kryje puk
Luboš Horký ze švédského Rögle si kryje pukZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Luboš Horký
Dynamo v prvním přípravném duelu zdolalo Žilinu 3:2, ve třetí třetině muselo otáčet
Liberecký brankář Petr Hamalčík zapsal první čisté konto v extraligové kariéře
Plzeňští hokejisté se radují z jediné branky utkání, o kterou se postaral Jakub Klepiš
Hokejisté Liberce slaví za brankářem Tomáše Vomáčkou
Jaromír Pytlík a Martin Faško-Rudáš slaví trefu do prázdné branky
Hokejisté Plzně slaví čtvrtý gól proti Pardubicím
18
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Ve čtvrtek večer startuje nový ročník hokejové Ligy mistrů. Hned první den se v akci objeví všichni tři čeští zástupci. Pardubice přivítají polské Tychy, Plzeň doma nastoupila proti loňskému finalistovi švédské ligy z Rögle a Liberec míří do Finska, kde čelí úřadujícím finským šampionům Tappaře Tampere. Sledujte ONLINE přenosy všech duelů na iSportu. 

Žádnému z českých klubů se ještě nepodařilo Ligu mistrů vyhrát. Ve finále byly Sparta (v sezoně 2016/17) a Hradec Králové (2019/20), poslední krok ale nezvládly. Pardubičtí by to rádi změnili.

Každý tým v základní části odehraje šest zápasů, jejichž výsledky se budou počítat do celkové tabulky. Šestnáct mužstev z 24 postoupí do play off. Prvenství obhajuje Frölunda.

Základní skupiny skončí 14. října. Play off odstartuje osmifinálovými duely 10. listopadu. Nový šampion bude korunován 23. února.

Sledujte on-lineLIVE
11

Sledujte on-lineLIVE
00

Sledujte on-lineLIVE
20

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Bordeaux000000:00
2Davos000000:00
3Eisbären000000:00
4Fribourg000000:00
5Frölunda000000:00
6Herning Blue Fox000000:00
7Klagenfurt000000:00
8Kölner Haie000000:00
9KooKoo000000:00
10Liberec000000:00
11Mannheim000000:00
12Moser Medical Graz 99ers000000:00
13Nitra000000:00
14Pardubice000000:00
15Plzeň000000:00
16Rögle BK000000:00
17SaiPa000000:00
18Salzburg000000:00
19Skellefteå000000:00
20Storhamar000000:00
21Tappara000000:00
22Tychy000000:00
23Växjö000000:00
24Genève000000:00

    Začít diskuzi

    Test new isport seo box

    Procházka vs. PereiraJiří Procházka je šampionem UFC!OKTAGON 51

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Curabitur sagittis hendrerit ante. Etiam quis quam. Curabitur bibendum justo non orci. Aenean placerat. Aliquam erat volutpat. New iSport In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero.

    Tipsport GamechangerOktagon 50

    Stránky klubů

    SK Slavia PrahaHC Kometa Brno

    Alpské lyžování

    Slavia jde dál, Benátky žily fotbalem, na 1:4 snížil účetní: Jako vyhrát LM

    Čtěte na našem webu

    Test LinkTest

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů