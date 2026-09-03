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ONLINE: Začíná hokejová Liga mistrů. Liberec vyzve mistra Finska. Ve hře i Pardubice a Plzeň

Pardubice vyhrály na Spartě
Pardubice vyhrály na SpartěZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Dynamo v prvním přípravném duelu zdolalo Žilinu 3:2, ve třetí třetině muselo otáčet
Liberecký brankář Petr Hamalčík zapsal první čisté konto v extraligové kariéře
Plzeňští hokejisté se radují z jediné branky utkání, o kterou se postaral Jakub Klepiš
Hokejisté Liberce slaví za brankářem Tomáše Vomáčkou
Jaromír Pytlík a Martin Faško-Rudáš slaví trefu do prázdné branky
Hokejisté Plzně slaví čtvrtý gól proti Pardubicím
Plzeň bude chtít navázat na minulou sezonu, zapojí se i do nového ročníku Ligy mistrů
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iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
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Ve čtvrtek večer startuje nový ročník hokejové Ligy mistrů. Hned první den se v akci objeví všichni tři čeští zástupci. Pardubice přivítají polské Tychy, Plzeň se doma představí proti loňskému finalistovi švédské ligy z Rögle a Liberec míří do Finska, kde bude čelit úřadujícím finským šampionům Tappaře Tampere. První zápasy startují už v 17:30. Sledujte je ONLINE na iSportu. 

Žádnému z českých klubů se ještě nepodařilo Ligu mistrů vyhrát. Ve finále byly Sparta (v sezoně 2016/17) a Hradec Králové (2019/20), poslední krok ale nezvládly. Pardubičtí by to rádi změnili.

Každý tým v základní části odehraje šest zápasů, jejichž výsledky se budou počítat do celkové tabulky. Šestnáct mužstev z 24 postoupí do play off. Prvenství obhajuje Frölunda.

Základní skupiny skončí 14. října. Play off odstartuje osmifinálovými duely 10. listopadu. Nový šampion bude korunován 23. února.

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