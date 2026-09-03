ONLINE: Začíná hokejová Liga mistrů. Liberec vyzve mistra Finska. Ve hře i Pardubice a Plzeň
Ve čtvrtek večer startuje nový ročník hokejové Ligy mistrů. Hned první den se v akci objeví všichni tři čeští zástupci. Pardubice přivítají polské Tychy, Plzeň se doma představí proti loňskému finalistovi švédské ligy z Rögle a Liberec míří do Finska, kde bude čelit úřadujícím finským šampionům Tappaře Tampere. První zápasy startují už v 17:30. Sledujte je ONLINE na iSportu.
Žádnému z českých klubů se ještě nepodařilo Ligu mistrů vyhrát. Ve finále byly Sparta (v sezoně 2016/17) a Hradec Králové (2019/20), poslední krok ale nezvládly. Pardubičtí by to rádi změnili.
Každý tým v základní části odehraje šest zápasů, jejichž výsledky se budou počítat do celkové tabulky. Šestnáct mužstev z 24 postoupí do play off. Prvenství obhajuje Frölunda.
Základní skupiny skončí 14. října. Play off odstartuje osmifinálovými duely 10. listopadu. Nový šampion bude korunován 23. února.