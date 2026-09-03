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Plzeň i Pardubice slaví na úvod hokejové Ligy mistrů vysoké výhry, Liberec prohrál v Tampere

Matyáš Filip slaví branku do sítě Rögle
Matyáš Filip slaví branku do sítě RögleZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Igor Merezhko, obránce Plzně
Radost hokejistů Plzně
Hunter Fejes z Pardubic zakončuje na branku polského Tychy
Patrik Poulíček před brankou polského mistra
Tomáš Nosek
Daniel Gazda, obránce Pardubic
Oslava hokejistů Pardubic
12
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
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Ve čtvrtek večer odstartoval nový ročník hokejové Ligy mistrů. Hned první den se v akci objevili všichni tři čeští zástupci. Pardubice přejeli Tychy, polskému mistrovi nasázeli šest branek a slaví výhru 6:0. Plzeň doma vynulovala loňského finalistu švédské ligy z Rögle a vyhrála 4:0. Liberec nestačil na úřadujícího finského šampionona Tapparu Tampere, na finském ledě prohrál 3:6. Sledujte ONLINE přenosy všech duelů na iSportu. 

Připravujeme podrobnosti...

Žádnému z českých klubů se ještě nepodařilo Ligu mistrů vyhrát. Ve finále byly Sparta (v sezoně 2016/17) a Hradec Králové (2019/20), poslední krok ale nezvládly. Pardubičtí by to rádi změnili.

Každý tým v základní části odehraje šest zápasů, jejichž výsledky se budou počítat do celkové tabulky. Šestnáct mužstev z 24 postoupí do play off. Prvenství obhajuje Frölunda.

Základní skupiny skončí 14. října. Play off odstartuje osmifinálovými duely 10. listopadu. Nový šampion bude korunován 23. února.

KonecLIVE
63

KonecLIVE
40

KonecLIVE
60

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice110006:03
2Plzeň110004:03
3Tappara110006:33
4Bordeaux000000:00
5Davos000000:00
6Eisbären000000:00
7Fribourg000000:00
8Frölunda000000:00
9Herning Blue Fox000000:00
10Klagenfurt000000:00
11Kölner Haie000000:00
12KooKoo000000:00
13Mannheim000000:00
14Moser Medical Graz 99ers000000:00
15Nitra000000:00
16SaiPa000000:00
17Salzburg000000:00
18Skellefteå000000:00
19Storhamar000000:00
20Växjö000000:00
21Genève000000:00
22Liberec100013:60
23Rögle BK100010:40
24Tychy100010:60

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