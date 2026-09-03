Plzeň i Pardubice slaví na úvod hokejové Ligy mistrů vysoké výhry, Liberec prohrál v Tampere
Ve čtvrtek večer odstartoval nový ročník hokejové Ligy mistrů. Hned první den se v akci objevili všichni tři čeští zástupci. Pardubice přejeli Tychy, polskému mistrovi nasázeli šest branek a slaví výhru 6:0. Plzeň doma vynulovala loňského finalistu švédské ligy z Rögle a vyhrála 4:0. Liberec nestačil na úřadujícího finského šampionona Tapparu Tampere, na finském ledě prohrál 3:6. Sledujte ONLINE přenosy všech duelů na iSportu.
Připravujeme podrobnosti...
Žádnému z českých klubů se ještě nepodařilo Ligu mistrů vyhrát. Ve finále byly Sparta (v sezoně 2016/17) a Hradec Králové (2019/20), poslední krok ale nezvládly. Pardubičtí by to rádi změnili.
Každý tým v základní části odehraje šest zápasů, jejichž výsledky se budou počítat do celkové tabulky. Šestnáct mužstev z 24 postoupí do play off. Prvenství obhajuje Frölunda.
Základní skupiny skončí 14. října. Play off odstartuje osmifinálovými duely 10. listopadu. Nový šampion bude korunován 23. února.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|6:0
|3
|2
Plzeň
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3
Tappara
|1
|1
|0
|0
|0
|6:3
|3
|4
Bordeaux
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
Davos
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Eisbären
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Fribourg
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Frölunda
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Herning Blue Fox
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Klagenfurt
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Kölner Haie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
KooKoo
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Mannheim
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Moser Medical Graz 99ers
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Nitra
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
SaiPa
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|17
Salzburg
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|18
Skellefteå
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|19
Storhamar
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|20
Växjö
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|21
Genève
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|22
Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|3:6
|0
|23
Rögle BK
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|0
|24
Tychy
|1
|0
|0
|0
|1
|0:6
|0