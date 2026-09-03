Překvapení v Plzni. Indiáni v Lize mistrů vymazali švédského favorita, zazářil mladý bek
Indiáni si udělali první zářez. V úvodním utkání hokejové Ligy mistrů Plzeň vymazala švédského vicemistra Rögle. „Všichni odvedli výbornou práci, dopředu i dozadu. Hráli jsme proti top týmu v Evropě, nebo ze Švédska. Byli silní, nepříjemně důrazní. Ale dobře jsme se připravili a zvládli to,“ chválil asistent Jiří Veber, který tým koučoval. K vítězství 4:0 Škodovku nasměroval první trefou mladý bek Aleš Čech. Během 21 sekund druhé třetiny odskočili Indiáni do dvougólového trháku. Ten rozhodl.
Je teprve začátek sezony, nicméně Rögle nebylo mašinou z konce minulého ročníku, kdy se dovalilo až do finále SHL. Plzeň si na ně došlápla. Důsledně ucpávala všechny vchody, a když se to nepovedlo, pomohla tyč. Proti švédským vicemistrům s několika bývalými hráči NHL včetně veterána Calvina de Haana nebyla favoritem. Před zápasem by se čekalo spíš jiné skóre. Překvapení? Určitě ano.
Klubem z jihu Švédska prošla desítka českých hráčů, stopu dál udržuje útočník Luboš Horký, který nastoupil v elitní formaci. Byl u zrodu první velké šance Rögle, před druhým inkasovaným gólem to slíznul pukem na ucho a vrátil se až na třetí třetinu. „Moc si z té situace nepamatuju, kotouč se ode mě odrazil a skončil v bráně. Ale celkově vzato byli lepší. Vlítli na nás, nedali nám vůbec čas na rozehrávku. Hráli jednoduše, nedělali chyby a trestaly ty naše. To nás stálo zápas, nezasloužili jsme si zvítězit,“ pravil po utkání.
Brněnský odchovanec byl u zrodu dlouho jediné větší šance hostů v první třetině. Dorážce před brankou zabránil mladý bek Aleš Čech, který do Plzně přišel z Mladé Boleslavi. „Chtěl jsem to chytat, ale nepovedlo se. Oni se snažili puk doťukat, naštěstí jsem tam dal hokejku, nebo to trefilo mě nebo Nicka v bráně. Ale gól nedali a jsem rád, že jsme neobdrželi ani jeden,“ usmíval se.
Jeho velká chvíle přišla ve 34. minutě „Akce po buly, řekli jsme si, že zahrajeme signál. Vyšlo to na Cartera (Robertsona), dal mi to, pak jsem jen zavřel oči a střílel. Trenéři tohle od nás chtějí vidět. Základ je defenziva, ale když pak můžeme dopředu, vyžadují, abychom jako čtvrtý hráč podpořili útok,“ popisoval Čech.
Jeho rána zasáhla Arvida Holma, ale zapadla do brány. Gól potvrdil až přezkum rozhodčích u videa. „Viděl jsem to až za bránou a z toho pohledu gól byl. Ale jistý jsem si nebyl, až když ukázali na střed. Byl jsem nadšený,“ dodal Čech.
V akci posily i skaut z NHL
Pro Plzeň je potěšitelné, že se prosadily dvě letní posily. Druhou trefu obstaral kanadský snajpr Danny Katic, když dorazil nástřel Dylana MacPhersona, který se k němu odrazil od Horkého. „Je to cenné pro kluky samotné i pro tým, když se zadaří hned takhle na začátku. Spadne to z nich, můžou se trošku uvolnit a prostě jít po tom, zápas co zápas. Doufám, že jim to pomohlo,“ vracel se k zápasu asistent Veber.
Písmena ve znaku Rögle připomínají logo Edmontonu Oilers, barvy dresů zase Olomouc ze začátku 90. let, kdy získala titul. Soupiska budí respekt. Celek z Ängelholmu už CHL jednou vyhrál a ve švédské soutěži patří k absolutní špičce. Zápas se mu však moc nepovedl, nevyužil tři přesilovky, které se v CHL navíc hrají v celé délce, bez ohledu, kolik z nich padne gólů. Plzeň výhodu využila jednou, šance měla i v oslabení. Tu největší další novic Richard Žemlička v prostřední části.
„Vždycky jsme připravovali na každého soupeře, co chceme hrát. Dobrý vstup je vždycky důležitý, na to jsme se koncentrovali. Taky myslím, že když nastupujeme proti favoritům, nebo spíš lepším týmům, tak jsme soustředěnější. Na tom bychom měli zapracovat i v příštím utkání proti Tychy,“ připomněl Jiří Veber. S polským mistrem se Plzeň střetne doma v sobotu.
Hlavní kouč Josef Jandač po druhé operaci achillovky sledoval zápas z hlediště ve společnosti reprezentačního asistenta Pavla Grosse. Na jiné tribuně mezi diváky si psal poznámky skaut v bundě Utahu, který předloni draftoval Aleše Čecha.
„S Utahem to vlastně skončilo. Řekli mi, že jsem byl draftovaný později a moje lhůta vypršela. Poděkovali mi, já jim, ale prý mě budou dál sledovat. Musím zkrátka předvádět dobré výkony, přidat k tomu góly a asistence a uvidíme, co se bude dít dál,“ řekl 22letý odchovanec pražských Letňan a majitel stříbra a bronzu z juniorských šampionátů. Třeba ještě není všemu konec. Ani pro Plzeň.