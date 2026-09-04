Horký na skok zpátky v Česku: Vlítli na nás a byli jasně lepší. Moc jsme toho neukázali
Nešťastně se nachomýtl k druhému gólu Plzně. Tečovanou střelou dostal přímý zásah do ucha a Danny Katic z dorážky doklepl, zatímco on ležel na ledě. „Blbě mě to nastřelilo. Ani si to moc nepamatuju. Ale první zápas, v sobotu nás čeká další. Zkusíme to napravit,“ líčil Luboš Horký, brněnský odchovanec ve službách švédského Rögle BK. V úvodním zápase Ligy mistrů Škodovka ve čtvrtek vyprovodila jeho tým čtyřmi kousky. V sobotu nastoupí v Pardubicích.
Na český led vyběhl Luboš Horký poprvé od dubna 2023, kdy v Porubě hrál za reprezentaci proti Slovensku. Předtím válčil za Brno, než odešel do finského Lahti a odtud před rokem a půl do Švédska. Teď je na skok zpátky. „Na zápase byla mamka se ségrou a přítelkyně s celou rodinou. Moc toho od nás popravdě neviděli. Příště přijede rodina taky,“ hlásil 28letý útočník při rozhovoru s novináři po duelu v Plzni. Na led chodil s elitní lajnou Rögle. Podle čísel na dresech 62 (Horký), 22 (Fredrik Olofsson) a 42 (Isac Solberg). Bodově však nula.
Rögle v Plzni svou pověst a sílu nepotvrdilo. Proč to nevyšlo?
„Vlítli na nás, byli jasně lepší. Hráli jednoduše, dobře napadali a nenechali nám čas na rozehrávku. Nedělali chyby a trestali ty naše. Chtěli jsme pak s utkáním ještě něco udělat, ale nevytvořili jsme si žádný větší tlak, nic. Takže jsme ani neměli z čeho dát gól. Zkrátka dobře bránili, hráli jednoduše a zasloužili si vyhrát. My jsme nic nepředvedli. Nedá se nic dělat, je to první zápas.“
Nebylo to tím, že je začátek sezony a všechno do sebe ještě nezapadá?
„Oni začínají taky, máme to stejné. Na nic nemůžeme házet vinu. Zkrátka se na nás líp připravili, byli lepší ve všech aspektech, vyhrávali souboje. Jak říkám, zasloužená výhra.“
Přijeli za vámi fanoušci až ze Švédska, plzeňské publikum vytvořilo hlučnou kulisu. Co jí říkáte?
„Atmosféra byla super. Pamatuju, jak v Brně, vlastně na každém stadionu byla výborná. Naši fanoušci se táhli takovou dálku, a my jim toho moc neukázali. Budeme se snažit to v sobotu napravit. I kvůli lidem, co přijeli.“
Kde máte zázemí, když jste jeli nejprve do Plzně a pak do Pardubic?
„Bydlíme v Praze. Budeme tam až do neděle, na zápasy dojíždíme.“
Pro Plzeň představuje prioritu pořád extraliga. Jak vnímáte CHL v Rögle?
„Normálně, jako každý jiný zápas. Musím říct, že ať hrajeme přátelák nebo cokoli, nastoupíme vždycky všichni, kdo můžeme. Nejsou žádné výjimky, ke každému utkání přistupujeme stejně. Kluci se sem těšili, že si zkusí hrát zase proti jiným soupeřům. Berou to zodpovědně. Jen k tomu musíme příště líp přistoupit.“
Hokej je všude čím dál podobnější
Vy osobně navíc máte ojedinělou šanci ukázat se v Česku. Je to pro vás důležité?
„Jsem rád. Čekají nás celkem tři zápasy venku. Jeden v Plzni, potom Pardubice a ještě Nitra. Takže pro mě super, že se zase můžu vrátit do Česka, slyšet zase český jazyk a zahrát si proti klukům, které znám. Ještě by to chtělo odvézt výhru. Snad tedy v sobotu.“
V Rögle jste spokojený?
„Nemůžu si na nic stěžovat. Mám všechno, co potřebuju. Musím říct, že liga je kvalitní, tým máme taky dobrej. Naposledy jsme hráli finále. Sezona byla dlouhá, bavila mě. Takže jsem spokojený. A další sezona před námi, uvidíme, jak se to vyvrbí.“
V mužstvu jste jediným Čechem. Nevadí vám to?
„Nevím. Tím, že jsem tam sám od začátku, beru to, jak to je. Jsou tam jiní kluci, vycházím se všemi. Neříkám, že kdyby se tam objevil Čech, že bych si rád někdy nepokecal. Předtím jsem hrál v Lahti, a sešlo se nás tam hodně. Ale nevadí. Víme, že ve švédské lize moc Čechů nepůsobí, byla by spíš náhoda, kdybych zrovna na někoho narazil. Ale jak říkám, já jsem spokojený a těším se na další sezónu.“
Liší se švédská SHL hodně od extraligy?
„Vždycky se říkalo, že je defenzivnější a silovější. Ale nevím. V extralize už pár let nejsem, je úplně jiná, než když jsem odcházel. Hodně kluků se vrátilo. Dívám se na zápasy, sleduju každé utkání Brna, když hrají. Musím přiznat, že extraliga a české týmy mají kvalitu. Sami jsme to teď poznali v Lize mistrů. Ale obecně je dneska všechno o bruslení, soubojích, tlaku do brány. Takže bych si troufl říct, že hokej všude je čím dál podobnější.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|6:0
|3
|2
Plzeň
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3
Tappara
|1
|1
|0
|0
|0
|6:3
|3
|4
Kölner Haie
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|5
Fribourg
|1
|1
|0
|0
|0
|4:2
|3
|6
Klagenfurt
|1
|0
|1
|0
|0
|2:1
|2
|7
Bordeaux
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|8
Davos
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9
Eisbären
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Frölunda
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Herning Blue Fox
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
KooKoo
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Mannheim
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Nitra
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
SaiPa
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Skellefteå
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|17
Storhamar
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|18
Växjö
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|19
Genève
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|20
Moser Medical Graz 99ers
|1
|0
|0
|0
|1
|2:4
|0
|21
Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|3:6
|0
|22
Salzburg
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
|23
Rögle BK
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|0
|24
Tychy
|1
|0
|0
|0
|1
|0:6
|0