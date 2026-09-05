Liga mistrů ONLINE: Dynamo bojuje s Rögle, Plzeň slaví druhou výhru. V akci i Tygři
V sobotu pokračuje program hokejové Ligy mistrů i se třemi zápasy zástupců z české Tipsport extraligy. Program odstartovala Plzeň, která porazila Tychy 2:1. Dynamo hraje s Rögle. Liberec jako jediný český celek ve čtvrtek padl, když prohrál na ledě Tappary Tampere. Dnes ho čeká utkání v Salcburku (začátek v 19:15). Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport.
Hokejisté Plzně uspěli i ve druhém utkání v Lize mistrů, když doma porazili Tychy 2:1. O výhře nad úřadujícím polským šampionem rozhodl v 52. minutě útočník Ondřej Rohlík.
Západočeši byli od začátku utkání střelecky aktivnější, brankář Fučík ale chytal pozorně. Českého rodáka, jenž se prosadil do polské reprezentace, nepřekonali ve slibných šancích Merežko ani Robertson. V 11. minutě se tak do vedení dostali hosté, když Růžičku překonal finský útočník Knuutinen.
Ústřední postavou byl i nadále Fučík, jenž si připsal několik výborných zákroků. Překonal jej až v 34. minutě Katic, který rychle vybruslil zpoza branky a zasunul puk k tyči. V závěru druhé části mohl hosty podruhé dostat do vedení Bryk, trefil ale jen horní tyč.
Ve třetí části Plzeň přidala druhý gól. Po sérii neproměněných šancí se prosadil v 52. minutě Rohlík. Když si v závěru poradil Růžička s příležitostí Pociechy, navázali Západočeši na čtvrteční výhru nad Rögle.