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Liga mistrů ONLINE: Dynamo porazilo Rögle, druhou výhru slaví i Plzeň. V akci Liberec

Oslava hokejistů Pardubic
Oslava hokejistů PardubicZdroj: Josef Vostárek / Profimedia
Adam Čech z Plzně (uprostřed) se raduje z gólu proti Rögle
Adam Čech z Plzně (vlevo) se raduje z gólu proti Rögle
Tomáš Nosek
Hokejisté Plzně po výhře nad Rögle
Patrik Poulíček před brankou polského mistra
Hokejisté Plzně po výhře nad Rögle
Daniel Gazda, obránce Pardubic
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ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
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V sobotu pokračuje program hokejové Ligy mistrů i se třemi zápasy zástupců z české Tipsport extraligy. Program odstartovala Plzeň, která porazila Tychy 2:1. Dynamo hraje s Rögle. Liberec jako jediný český celek ve čtvrtek padl, když prohrál na ledě Tappary Tampere. Dnes ho čeká utkání v Salcburku (začátek v 19:15). Utkání sledujte v ONLINE přenosu na webu iSport.

Dynamo ve čtvrtek porazilo Tychy 6:0, proti výrazně silnějšímu soupeři se ale v ofenzivě tolik neprosazovalo. Brankář Will měl také výrazně více práce než Subban, jenž odchytal první duel.

Na gól si diváci museli počkat až do závěru druhé třetiny, kdy se prosadil střelou od modré čáry Dvořák. Předtím oba týmy nevyužily několik přesilových her, rozhodčí museli řešit i pár šarvátek, po nichž vylučovali hráče na obou stranách.

Uklidnit českého šampiona mohl v oslabení Smejkal, gólmana Clanga ale z brejku nepřekonal. Téměř devět tisíc fanoušků v enteria areně se další branky nedočkalo. Při závěrečné power play úřadujícího švédského vicemistra střílel na odkrytou branku dvakrát Stránský, pojišťovací gól ale nepřidal.

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Hokejisté Plzně byli od začátku utkání střelecky aktivnější, brankář Fučík ale chytal pozorně. Českého rodáka, jenž se prosadil do polské reprezentace, nepřekonali ve slibných šancích Merežko ani Robertson. V 11. minutě se tak do vedení dostali hosté, když Růžičku překonal finský útočník Knuutinen.

Ústřední postavou byl i nadále Fučík, jenž si připsal několik výborných zákroků. Překonal jej až v 34. minutě Katic, který rychle vybruslil zpoza branky a zasunul puk k tyči. V závěru druhé části mohl hosty podruhé dostat do vedení Bryk, trefil ale jen horní tyč.

Ve třetí části Plzeň přidala druhý gól. Po sérii neproměněných šancí se prosadil v 52. minutě Rohlík. Když si v závěru poradil Růžička s příležitostí Pociechy, navázali Západočeši na čtvrteční výhru nad Rögle.

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