Liga mistrů ONLINE: Plzeň hraje s polským týmem, Dynamo čeká bitva s Rögle. V akci i Tygři
V sobotu pokračuje program hokejové Ligy mistrů i se třemi zápasy zástupců z české Tipsport extraligy. Program načne už v 16:30 Plzeň, která ve čtvrtek zdolala švédské Rögle (4:0) a nyní ji čeká papírově slabší soupeř - Tychy. Polský tým se před dvěma dny představil v Pardubicích, kde prohrál vysoko 0:6. Dynamo si dnes naopak zahraje s Rögle, duel startuje v 17 hodin. Liberec jako jediný český celek ve čtvrtek padl, když prohrál na ledě Tappary Tampere. Dnes ho čeká utkání v Salcburku (začátek v 19:15). Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport.