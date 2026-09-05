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Liga mistrů ONLINE: Plzeň hraje s polským týmem, Dynamo čeká bitva s Rögle. V akci i Tygři

Adam Čech z Plzně (uprostřed) se raduje z gólu proti Rögle
Adam Čech z Plzně (uprostřed) se raduje z gólu proti RögleZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Oslava hokejistů Pardubic
Adam Čech z Plzně (vlevo) se raduje z gólu proti Rögle
Tomáš Nosek
Hokejisté Plzně po výhře nad Rögle
Patrik Poulíček před brankou polského mistra
Hokejisté Plzně po výhře nad Rögle
Daniel Gazda, obránce Pardubic
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iSport.cz
Liga mistrů
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V sobotu pokračuje program hokejové Ligy mistrů i se třemi zápasy zástupců z české Tipsport extraligy. Program načne už v 16:30 Plzeň, která ve čtvrtek zdolala švédské Rögle (4:0) a nyní ji čeká papírově slabší soupeř - Tychy. Polský tým se před dvěma dny představil v Pardubicích, kde prohrál vysoko 0:6. Dynamo si dnes naopak zahraje s Rögle, duel startuje v 17 hodin. Liberec jako jediný český celek ve čtvrtek padl, když prohrál na ledě Tappary Tampere. Dnes ho čeká utkání v Salcburku (začátek v 19:15). Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport.

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