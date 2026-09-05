Plzeň v Lize mistrů porazila Tychy, druhou výhru slaví i Dynamo. Liberec padl v Salcburku
Hokejisté Pardubic a Plzně uspěli i ve druhém utkání v Lize mistrů, Liberec si naopak připsal druhou porážku. Dynamo opět neinkasovalo a porazilo Rögle 1:0. Škoda přehrála Tychy 2:1. O výhře Západočechů nad úřadujícím polským šampionem rozhodl v 52. minutě útočník Ondřej Rohlík, jediným střelcem na východě Čech byl obránce Tomáš Dvořák. Bílí Tygři neuspěli na ledě Salcburku, kde prohráli 0:3.
Dynamo ve čtvrtek porazilo Tychy 6:0, proti výrazně silnějšímu soupeři se ale v ofenzivě tolik neprosazovalo. Brankář Will měl také výrazně více práce než Subban, jenž odchytal první duel.
Na gól si diváci museli počkat až do závěru druhé třetiny, kdy se prosadil střelou od modré čáry Dvořák. Předtím oba týmy nevyužily několik přesilových her, rozhodčí museli řešit i pár šarvátek, po nichž vylučovali hráče na obou stranách.
Uklidnit českého šampiona mohl v oslabení Smejkal, gólmana Clanga ale z brejku nepřekonal. Téměř devět tisíc fanoušků v enteria areně se další branky nedočkalo. Při závěrečné power play úřadujícího švédského vicemistra střílel na odkrytou branku dvakrát Stránský, pojišťovací gól ale nepřidal.
„Za nulu jsem rád, kluci hráli výborně a spoustu střel zblokovali. Žádný závěr z toho ale nedělám. Jsem rád, že po dvou zápasech máme dvě výhry a těším se na další utkání,“ řekl brankář Roman Will na klubovém youtube kanále. Radost z výhry měl i proto, že v Rögle rok působil. „Bylo super vidět pár kluků a lidí, kteří tam jsou. Přestože jsem tam byl jen rok, tak jsem tam měl skvělé vztahy,“ dodal Will.
Hokejisté Plzně byli od začátku utkání střelecky aktivnější, brankář Fučík ale chytal pozorně. Českého rodáka, jenž se prosadil do polské reprezentace, nepřekonali ve slibných šancích Merežko ani Robertson. V 11. minutě se tak do vedení dostali hosté, když Růžičku překonal finský útočník Knuutinen.
Ústřední postavou byl i nadále Fučík, jenž si připsal několik výborných zákroků. Překonal jej až v 34. minutě Katic, který rychle vybruslil zpoza branky a zasunul puk k tyči. V závěru druhé části mohl hosty podruhé dostat do vedení Bryk, trefil ale jen horní tyč.
Ve třetí části Plzeň přidala druhý gól. Po sérii neproměněných šancí se prosadil v 52. minutě Rohlík. Když si v závěru poradil Růžička s příležitostí Pociechy, navázali Západočeši na čtvrteční výhru nad Rögle.
„Zápas jsme si sami zkomplikovali tím, že jsme nedávali góly. Vytvořili jsme si nějaké šance, hlavně ve druhé třetině, kdy byla naše převaha hodně viditelná. Hráli jsme u nich, šance jsme ale nedokázali proměnit. A pak soupeř, který je papírově slabší a drží vyrovnaný stav nebo je na dostřel, cítí šanci. Důležité ale je, že jsme vyhráli,“ řekl asistent trenéra Václav Pletka na klubovém webu.
Liberec ve čtvrtek neuspěl na ledě Tappary Tampere (3:6), dnes v Rakousku ani neskóroval. Domácí dostal do vedení v 7. minutě Mario Huber, který překonal brankáře Kváču v oslabení. V obdobné situaci mohl skórovat i Rychlovský, gólmana Tolvanena však nepřekonal. Vyrovnat nedokázal v závěru první třetiny ani Filippi.
Duelu i nadále kralovali brankáři, více práce měl dlouho Kváča. Ve třetí části se Severočeši tlačili za vyrovnáním, převzali aktivitu, místo vyrovnání ale podruhé inkasovali. Liberec následně odvolal brankáře, při power play však dovršil výhru Salcburku útočník Schneider, který v minulosti hrál extraligu za Brno.