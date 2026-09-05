Čistá práce, šampion rozjel výtečně Ligu mistrů. Šok připravili diváci, tolik se jich nečekalo
Jak avizovali, tak fungují i v realitě. Pardubičtí hokejisté si dávají záležet na Champions League, po dvou úvodních střetech zaknihovali kompletní bodový zisk, vstřelili sedm gólů, neinkasovali jediný. Čistá práce a dobrý základ pro další boje. Příští týden Dynamo pokračuje tripem po Finsku, kde jej prověří Saipa Lappeenranta a Kookoo Kouvola. Nejsilnější zážitek rozjezdu? Určitě obrovský a nečekaný zájem fanoušků.
Klub ve snaze dojít až do úplného finiše mezinárodní soutěže není rozhodně sám, na svou vizi navalil masu příznivců. Návštěvnost na zápasech s polským Tycha a švédským Rögle skoro bere dech. Celkem dorazilo ve čtvrtek a v sobotu bezmála 16 a půl tisíce diváků. Tohle nečekal nikdo. „Přijít na Ligu mistrů osm a půl tisíce? To je krásný…“ zíral po sobotní bitvě s Rögle BK útočník David Tomášek.
Dubnový zisk Masarykova poháru rozpoutal v regionu euforii, kterou vyšponovaly nákupy Davida Tomáška, Matěje Stránského a Tomáše Noska. Vedle euforie pokračuje hlad po hokejovém luxusu. „Viděl jsem to i na podpisovce, kterou klub pořádal. Lidi stáli až do půlky třídy Míru,“ zmínil Nosek had lidí dlouhý několik stovek metrů při nedávné autogramiádě v centru města.
„Žije to tu hokejem a noví kluci, co to neznali, si zvykají, že je všude poznávají. Mě to vůbec nepřekvapuje, Pardubice jsou prostě hokejové město,“ usmívá se 34letý útočník, jenž se do rodného města a mateřského klubu vrátil po dvanácti letech šichty v organizacích Detroitu, Vegas, Bostonu, New Jersey a Floridy. „Bylo to skvělé. Naposledy jsem tu hrál skoro ještě jako kluk... Moc se toho nezměnilo, až na plexiskla,“ potěšilo jej osazení moderním tvrzeným sklem.
Pardubická hokejová komunita byla hodně zvědavá, kam přesně trenér Filip Pešán a jeho štáb nové akvizice umístí. Světlo světa spatřil avizovaný první útok Stránský, Sedlák, Červenka a jak zaznělo i v posledním díle podcastu Zimák, došlo na přemístění centra Tomáška na pravé křídlo. A zrovna k Noskovi.
Čtyři mistři světa na přesilovku
Trio posil podle očekávání zasáhlo i do přesilovek, byť každý zvlášť. Do prvního komanda trenéři shromáždili čtyři mistry světa z Prahy, tedy Červenku, Sedláka, Tomáška a Stránského, na modré působil Košťálek. Druhá formace měla složení: Tourigny, Čerešňák – Kondelík, Nosek, Smejkal.
K vidění byly velmi zajímavá provedení a nakonec i produktivita. Proti Polákům český favorit využil tři přesilovky, soka přestřílel 47:11.
Řeknete si, Poláci… Nicméně třeba loni touto dobou v LM padli s evropským gigantem Frölundou pouze 1:3. „Myslím, že nám to v přesilovkách šlo,“ přikývl Nosek. „Puk tam dobře lítal, i když byl trochu horší led. Ale poradili jsme si s tím. Napadaly nám tam góly a bylo super, že jsme to vzadu zavřeli a žádný gól nedostali. Když budeme hrát takhle dobře zezadu, máme tak silný útok, že tam vždycky něco natlačíme,“ popisuje Nosek důležitou vlastnost velkých hokejových týmů.
To se potvrdilo v sobotu, kdy Dynamo přetlačilo stříbrný tým švédské SHL. Ten ve čtvrtek padl v Plzni 0:4 a chtěl se na východě Čech rehabilitovat. Opět narazil a v ofenzivě se neprosadil, byť na střely na branku vévodil 32:24 a nejen silou bruslařské výbavy zanechal mnohem lepší dojem než na západě Čech.
Fyzický hokej, větší tempo
„Zvlášť po porážce v Plzni jsem od soupeře čekal hodně fyzický hokej, větší tempo a potvrdilo se to. Jsem fakt moc rád, že jsme finalistu švédské ligy porazili. Navíc před výbornou kulisou. Přijít na Ligu mistrů osm a půl tisíce? To je krásný…“ kroutil hlavou David Tomášek.
Jediný gól obstaral ve druhé třetině povedenou střelou Tomáš Dvořák. Výživný duel přinesl trenérům vítězů důležitý poznatek, že když je třeba, dokážou skórovat i beci a naopak útočníci zvládnou velmi dobře hrábnout při defenzivních úkolech. A opět se výborně předvedl v bráně jednička domácích šampionů Roman Will.
„Máme šest bodů, to je výborné. Dnes vynikající zápas pro nás i fanoušky, celkově skvělá prověrka. Perfektně jsme to ubojovali,“ pochvaloval si Tomášek, jenž začal navazovat své dřívější působení v Pardubicích, za něž nastupoval do jara 2018.
Osobně od sebe očekává víc. Má však čas. „Ještě se herně trochu hledám, ale cítím, že to jde postupně nahoru. Věřím, že se brzy dostanu do své hry a týmu pomůžu víc. Pro mě je však hlavní, že jsme získali všech šest bodů a oba zápasy suprově odmazali,“ pochvaloval si hráč Edmonton Oilers z minulé sezony.
Návštěvnost v Pardubicích
- Dynamo – GKS Tychy: 7829
- Dynamo – Rögle BK: 8583
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|2
|2
|0
|0
|0
|7:0
|6
|2
Plzeň
|2
|2
|0
|0
|0
|6:1
|6
|3
Fribourg
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|4
Kölner Haie
|2
|1
|1
|0
|0
|10:6
|5
|5
Tappara
|2
|1
|0
|1
|0
|10:8
|4
|6
Bordeaux
|2
|1
|0
|1
|0
|5:4
|4
|7
Frölunda
|1
|1
|0
|0
|0
|6:1
|3
|8
Skellefteå
|1
|1
|0
|0
|0
|6:1
|3
|9
Genève
|1
|1
|0
|0
|0
|6:2
|3
|10
KooKoo
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|11
Mannheim
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|12
Salzburg
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|13
Davos
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|14
Klagenfurt
|2
|0
|1
|0
|1
|3:4
|2
|15
Storhamar
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|16
Tychy
|2
|0
|0
|0
|2
|1:8
|0
|17
Växjö
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|18
Herning Blue Fox
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
|19
Moser Medical Graz 99ers
|2
|0
|0
|0
|2
|4:8
|0
|20
Eisbären
|1
|0
|0
|0
|1
|2:6
|0
|21
Nitra
|1
|0
|0
|0
|1
|1:6
|0
|22
SaiPa
|1
|0
|0
|0
|1
|1:6
|0
|23
Rögle BK
|2
|0
|0
|0
|2
|0:5
|0
|24
Liberec
|2
|0
|0
|0
|2
|3:9
|0