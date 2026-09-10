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Liga mistrů ONLINE: SaiPa - Pardubice 3:2. Dynamo stahuje náskok Finů, pálí Tomášek a Košťálek

Pardubičtí hokejisté slaví
Pardubičtí hokejisté slaví Zdroj: ČTK / Josef Vostárek
Hokejisté finské SaiPy
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ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
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Po dvou úspěšných domácích zápasech se hokejisté Pardubic pokusí přidat třetí vítězství v Lize mistrů. V tomto ročníku soutěže zatím Dynamo nedostalo gól, sedm jich dalo. Nejprve svěřenci kouče Filipa Pešána porazili 6:0 tým Tychy, pak zdolali nejtěsnějším výsledkem Rögle. Ve čtvrtek nastupují od 17.30 na ledě finského celku SaiPa Lappeenranta. Utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice220007:06
2Skellefteå220009:26
3Genève220009:46
4Plzeň220006:16
5Fribourg220007:36
6Davos2110011:45
7Frölunda211008:25
8Kölner Haie2110010:65
9Tappara2101010:84
10KooKoo210106:44
11Bordeaux210105:44
12SaiPa210018:83
13Mannheim210014:43
14Salzburg210015:53
15Växjö210014:43
16Klagenfurt201013:42
17Storhamar200114:61
18Tychy200021:80
19Moser Medical Graz 99ers200024:80
20Rögle BK200020:50
21Liberec200023:90
22Nitra200022:90
23Herning Blue Fox200024:120
24Eisbären200024:140

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