Liga mistrů ONLINE: SaiPa - Pardubice. Dynamo chce ve Finsku navázat na povedený start
Po dvou úspěšných domácích zápasech se hokejisté Pardubic pokusí přidat třetí vítězství v Lize mistrů. V tomto ročníku soutěže zatím Dynamo nedostalo gól, sedm jich dalo. Nejprve svěřenci kouče Filipa Pešána porazili 6:0 tým Tychy, pak zdolali nejtěsnějším výsledkem Rögle. Ve čtvrtek nastupují od 17.30 na ledě finského celku SaiPa Lappeenranta. Utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|2
|2
|0
|0
|0
|7:0
|6
|2
Skellefteå
|2
|2
|0
|0
|0
|9:2
|6
|3
Genève
|2
|2
|0
|0
|0
|9:4
|6
|4
Plzeň
|2
|2
|0
|0
|0
|6:1
|6
|5
Fribourg
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|6
Davos
|2
|1
|1
|0
|0
|11:4
|5
|7
Frölunda
|2
|1
|1
|0
|0
|8:2
|5
|8
Kölner Haie
|2
|1
|1
|0
|0
|10:6
|5
|9
Tappara
|2
|1
|0
|1
|0
|10:8
|4
|10
KooKoo
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|11
Bordeaux
|2
|1
|0
|1
|0
|5:4
|4
|12
SaiPa
|2
|1
|0
|0
|1
|8:8
|3
|13
Mannheim
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|3
|14
Salzburg
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|15
Växjö
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|3
|16
Klagenfurt
|2
|0
|1
|0
|1
|3:4
|2
|17
Storhamar
|2
|0
|0
|1
|1
|4:6
|1
|18
Tychy
|2
|0
|0
|0
|2
|1:8
|0
|19
Moser Medical Graz 99ers
|2
|0
|0
|0
|2
|4:8
|0
|20
Rögle BK
|2
|0
|0
|0
|2
|0:5
|0
|21
Liberec
|2
|0
|0
|0
|2
|3:9
|0
|22
Nitra
|2
|0
|0
|0
|2
|2:9
|0
|23
Herning Blue Fox
|2
|0
|0
|0
|2
|4:12
|0
|24
Eisbären
|2
|0
|0
|0
|2
|4:14
|0