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ONLINE: Vysoká výhra Liberce v Lize mistrů. Plzeň hraje ve Francii proti Bordeaux

Liberec porazil Štýrský Hradec
Liberec porazil Štýrský HradecZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Liberec porazil Štýrský Hradec
Liberec porazil Štýrský Hradec
Liberec porazil Štýrský Hradec
Liberec porazil Štýrský Hradec
Liberec porazil Štýrský Hradec
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iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
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Hokejisté Liberce vyhráli ve 4. kole ligové fáze Ligy mistrů na domácím ledě proti Štýrskému Hradci vysoko 6:2. V akci je i Plzeň, která zatím třikrát zvítězila. Dnes hraje ve Francii proti Bordeaux. Duel sledujte ONLINE na iSportu.

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Pohodová výhra Liberce

Tygři se dostali do vedení již ve 2. minutě, kdy Lenc zakončil do odkryté branky Sandbergovu akci. Druhý gól Severočeši přidali i přes mírnou střeleckou převahu až ve druhé třetině, kdy se z ideální pozice na levém kruhu trefil obránce Ahac.

Ve 25. minutě hosté snížili. Puk se odrazil k volnému Curriemu, který překonal Kváču. Další branku mohl přidat aktivní Pytlík, zkušeného kanadského gólmana Lagacého ale nepokořil. Třetí gól nevstřelil Liberec ani v přesilové hře.

Když na začátku třetí části nevyužil další libereckou šanci Rychlovský, hosté vyrovnali. Při Jansově vyloučení překonal Kváču střelou na bližší tyč Collins. Bílí Tygři ale získali se štěstím vedení zpět, když si Ahacovo nahození od zadního mantinelu srazil do branky Björgvik Holm.

V závěru Liberec výhru pojistil třemi góly. V přesilové hře se trefili Lenc a Procházka, krátce po skončení početní výhody skóroval Jansa. Štýrský Hradec prohrál i čtvrté utkání v Lize mistrů.

KonecLIVE
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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Skellefteå4400018:612
2Kölner Haie4310018:911
3Pardubice4300115:69
4Plzeň3300010:39
5Genève4300112:79
6Mannheim4300113:119
7Davos4210117:128
8Frölunda4210115:108
9SaiPa4201113:137
10Tappara4201112:137
11Rögle BK420029:56
12Växjö4200211:96
13Fribourg4200212:116
14Liberec4110211:125
15Nitra411029:125
16Bordeaux310119:94
17Storhamar410129:124
18KooKoo4101210:144
19Eisbären310028:153
20Salzburg410038:163
21Klagenfurt401035:92
22Herning Blue Fox300125:141
23Tychy400043:130
24Moser Medical Graz 99ers400047:180

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