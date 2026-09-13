ONLINE: Vysoká výhra Liberce v Lize mistrů. Plzeň hraje ve Francii proti Bordeaux
Hokejisté Liberce vyhráli ve 4. kole ligové fáze Ligy mistrů na domácím ledě proti Štýrskému Hradci vysoko 6:2. V akci je i Plzeň, která zatím třikrát zvítězila. Dnes hraje ve Francii proti Bordeaux. Duel sledujte ONLINE na iSportu.
Pohodová výhra Liberce
Tygři se dostali do vedení již ve 2. minutě, kdy Lenc zakončil do odkryté branky Sandbergovu akci. Druhý gól Severočeši přidali i přes mírnou střeleckou převahu až ve druhé třetině, kdy se z ideální pozice na levém kruhu trefil obránce Ahac.
Ve 25. minutě hosté snížili. Puk se odrazil k volnému Curriemu, který překonal Kváču. Další branku mohl přidat aktivní Pytlík, zkušeného kanadského gólmana Lagacého ale nepokořil. Třetí gól nevstřelil Liberec ani v přesilové hře.
Když na začátku třetí části nevyužil další libereckou šanci Rychlovský, hosté vyrovnali. Při Jansově vyloučení překonal Kváču střelou na bližší tyč Collins. Bílí Tygři ale získali se štěstím vedení zpět, když si Ahacovo nahození od zadního mantinelu srazil do branky Björgvik Holm.
V závěru Liberec výhru pojistil třemi góly. V přesilové hře se trefili Lenc a Procházka, krátce po skončení početní výhody skóroval Jansa. Štýrský Hradec prohrál i čtvrté utkání v Lize mistrů.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Skellefteå
|4
|4
|0
|0
|0
|18:6
|12
|2
Kölner Haie
|4
|3
|1
|0
|0
|18:9
|11
|3
Pardubice
|4
|3
|0
|0
|1
|15:6
|9
|4
Plzeň
|3
|3
|0
|0
|0
|10:3
|9
|5
Genève
|4
|3
|0
|0
|1
|12:7
|9
|6
Mannheim
|4
|3
|0
|0
|1
|13:11
|9
|7
Davos
|4
|2
|1
|0
|1
|17:12
|8
|8
Frölunda
|4
|2
|1
|0
|1
|15:10
|8
|9
SaiPa
|4
|2
|0
|1
|1
|13:13
|7
|10
Tappara
|4
|2
|0
|1
|1
|12:13
|7
|11
Rögle BK
|4
|2
|0
|0
|2
|9:5
|6
|12
Växjö
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|13
Fribourg
|4
|2
|0
|0
|2
|12:11
|6
|14
Liberec
|4
|1
|1
|0
|2
|11:12
|5
|15
Nitra
|4
|1
|1
|0
|2
|9:12
|5
|16
Bordeaux
|3
|1
|0
|1
|1
|9:9
|4
|17
Storhamar
|4
|1
|0
|1
|2
|9:12
|4
|18
KooKoo
|4
|1
|0
|1
|2
|10:14
|4
|19
Eisbären
|3
|1
|0
|0
|2
|8:15
|3
|20
Salzburg
|4
|1
|0
|0
|3
|8:16
|3
|21
Klagenfurt
|4
|0
|1
|0
|3
|5:9
|2
|22
Herning Blue Fox
|3
|0
|0
|1
|2
|5:14
|1
|23
Tychy
|4
|0
|0
|0
|4
|3:13
|0
|24
Moser Medical Graz 99ers
|4
|0
|0
|0
|4
|7:18
|0