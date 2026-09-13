Předplatné

Plzeň nasázela v Lize mistrů Bordeaux deset gólů! Vysokou výhru slaví i Liberec

Liberec porazil Štýrský Hradec
Liberec porazil Štýrský HradecZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Liberec porazil Štýrský Hradec
Liberec porazil Štýrský Hradec
Liberec porazil Štýrský Hradec
Liberec porazil Štýrský Hradec
Liberec porazil Štýrský Hradec
6
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Hokejisté Plzně deklasovali v Lize mistrů Bordeaux 10:4 a po čtvrté výhře mají jistý postup do play off. Liberec v domácím prostředí porazil Štýrský Hradec 6:2, podruhé v soutěži vyhrál a poprvé naplno bodoval. O plzeňskou výhru se dvěma góly zasloužili Ville Petman a Christophe Lalancette, za Liberec se dvakrát prosadili Radan Lenc a Layton Ahac.

Západočeši po páteční výhře ve Fribourgu mohli ve Francii definitivně potvrdit postup do play off a uspěli. V první třetině měli výraznou střeleckou převahu, prosadili se ale jen jednou. V přesilové hře otevřel skóre Simon. Gólman Růžička si podle statistik připsal jen dva zákroky, v závěru první třetiny mu pomohla tyčka.

Na začátku druhé třetiny již inkasoval, když jej v početní výhodě překonal Santerno a odstartoval gólovou přestřelku. V další početní výhodě vrátil Plzni vedení Mikko Petman, při Strnadově vyloučení ale domácí vyrovnali a Carry svou druhou brankou posunul Bordeaux poprvé do vedení. Škoda dokázala odpovědět. V další přesilovce nejprve Filip vyrovnal a vteřinu před koncem druhé části Ville Petman vrátil hostům vedení.

I po 10 gólech viděl Veber chyby

V závěrečné dvacetiminutovce Plzeň utkání opanovala a vstřelila šest branek. Bordeaux nepomohla ani změna brankáře, Papillon opustil led po sedmém inkasovaném gólu. Jeho nástupce Richard kapituloval třikrát, dvakrát v poslední minutě.

„Hodnotí se mi to těžce. Můžeme být spokojení s tím, že jsme dali deset gólů a využili početní výhody, avšak také jsme v oslabeních hodně inkasovali," řekl trenér Jiří Veber na klubovém webu. Nespokojený byl s výkonem ve druhé části. „Umožnili jsme jim přečíslení, na která jsme se připravovali, k tomu vůbec nemělo dojít. V poslední části jsme střelecky procitli a navázali na závěr předcházející části. Nechci aby to znělo nabubřele, ale ten výkon nebyl optimální," dodal Veber.

Liberec zachránily přesilovky

Liberec se dostal do vedení již ve 2. minutě, kdy Lenc zakončil do odkryté branky Sandbergovu akci. Druhý gól Severočeši přidali i přes mírnou střeleckou převahu až ve druhé třetině, kdy se z ideální pozice na levém kruhu trefil obránce Ahac.

Ve 25. minutě hosté snížili. Puk se odrazil k volnému Curriemu, který překonal Kváču. Další branku mohl přidat aktivní Pytlík, zkušeného kanadského gólmana Lagacého ale nepokořil. Třetí gól nevstřelil Liberec ani v přesilové hře.

Když na začátku třetí části nevyužil další libereckou šanci Rychlovský, hosté vyrovnali. Při Jansově vyloučení překonal Kváču střelou na bližší tyč Collins. Bílí Tygři ale získali se štěstím vedení zpět, když si Ahacovo nahození od zadního mantinelu srazil do branky Björgvik Holm.

Kudrna chválil bojovnost

V závěru Liberec výhru pojistil třemi góly. V přesilové hře se trefili Lenc a Procházka, krátce po skončení početní výhody skóroval Jansa. Štýrský Hradec prohrál i čtvrté utkání v Lize mistrů.

„Čekali jsme, že zápas bude těžký, protože v Lize mistrů jsou jen kvalitní týmy, které byly v minulé sezoně úspěšné. Povedla se nám první třetina, ve které jsme byli aktivní, na začátku druhé jsme vstřelili druhou branku. Bohužel jsme poté inkasovali, gól dal soupeři křídla a hra se vyrovnala,“ řekl trenér Jiří Kudrna na klubovém webu. Ocenil, že jeho tým po vyrovnání na 2:2 zápas zvládl. „Bojovností jsme utkání překlopili zpět na naši stranu,“ dodal kouč.

KonecLIVE
410

KonecLIVE
62

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Plzeň4400020:712
2Skellefteå4400018:612
3Kölner Haie4310018:911
4Pardubice4300115:69
5Genève4300112:79
6Mannheim4300113:119
7Davos4210117:128
8Frölunda4210115:108
9SaiPa4201113:137
10Tappara4201112:137
11Rögle BK420029:56
12Växjö4200211:96
13Fribourg4200212:116
14Eisbären4200210:166
15Liberec4110211:125
16Nitra411029:125
17Storhamar410129:124
18KooKoo4101210:144
19Bordeaux4101213:194
20Salzburg410038:163
21Klagenfurt401035:92
22Herning Blue Fox400136:161
23Tychy400043:130
24Moser Medical Graz 99ers400047:180

    Začít diskuzi

    Test new isport seo box

    Procházka vs. PereiraJiří Procházka je šampionem UFC!OKTAGON 51

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Curabitur sagittis hendrerit ante. Etiam quis quam. Curabitur bibendum justo non orci. Aenean placerat. Aliquam erat volutpat. New iSport In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero.

    Tipsport GamechangerOktagon 50

    Stránky klubů

    SK Slavia PrahaHC Kometa Brno

    Alpské lyžování

    Slavia jde dál, Benátky žily fotbalem, na 1:4 snížil účetní: Jako vyhrát LM

    Čtěte na našem webu

    Test LinkTest

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů