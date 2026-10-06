ONLINE: Plzeň - Skelleftea. Západočeši hájí vedení v Lize mistrů, Liberec hostí Frölundu
Hokejisté Liberce v Lize mistrů hostí Frölundu a usilují o udržení postupových pozic pro play off. V tabulce jsou na 15. místě s pěti body ze čtyř zápasů a do vyřazovací části postoupí šestnáctka týmů. Plzeň v souboji jediných stoprocentně úspěšných klubů hájí vedení v soutěži proti dalšímu švédskému celku Skelleftea AIK. Zápas se v Plzni hraje od 17:30, v Liberci o půl hodiny později. Oba duely sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|4
|4
|0
|0
|0
|20:7
|12
|2
Skellefteå
|4
|4
|0
|0
|0
|18:6
|12
|3
Kölner Haie
|4
|3
|1
|0
|0
|18:9
|11
|4
Pardubice
|4
|3
|0
|0
|1
|15:6
|9
|5
Genève
|4
|3
|0
|0
|1
|12:7
|9
|6
Mannheim
|4
|3
|0
|0
|1
|13:11
|9
|7
Davos
|4
|2
|1
|0
|1
|17:12
|8
|8
Frölunda
|4
|2
|1
|0
|1
|15:10
|8
|9
SaiPa
|4
|2
|0
|1
|1
|13:13
|7
|10
Tappara
|4
|2
|0
|1
|1
|12:13
|7
|11
Rögle BK
|4
|2
|0
|0
|2
|9:5
|6
|12
Växjö
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|13
Fribourg
|4
|2
|0
|0
|2
|12:11
|6
|14
Eisbären
|4
|2
|0
|0
|2
|10:16
|6
|15
Liberec
|4
|1
|1
|0
|2
|11:12
|5
|16
Nitra
|4
|1
|1
|0
|2
|9:12
|5
|17
Storhamar
|4
|1
|0
|1
|2
|9:12
|4
|18
KooKoo
|4
|1
|0
|1
|2
|10:14
|4
|19
Bordeaux
|4
|1
|0
|1
|2
|13:19
|4
|20
Salzburg
|4
|1
|0
|0
|3
|8:16
|3
|21
Klagenfurt
|4
|0
|1
|0
|3
|5:9
|2
|22
Herning Blue Fox
|4
|0
|0
|1
|3
|6:16
|1
|23
Tychy
|4
|0
|0
|0
|4
|3:13
|0
|24
Moser Medical Graz 99ers
|4
|0
|0
|0
|4
|7:18
|0