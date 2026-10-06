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ONLINE: Plzeň - Skelleftea. Západočeši hájí vedení v Lize mistrů, Liberec hostí Frölundu

Radost hráčů Plzně
Radost hráčů PlzněZdroj: ČTK / Petrášek Radek
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
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Hokejisté Liberce v Lize mistrů hostí Frölundu a usilují o udržení postupových pozic pro play off. V tabulce jsou na 15. místě s pěti body ze čtyř zápasů a do vyřazovací části postoupí šestnáctka týmů. Plzeň v souboji jediných stoprocentně úspěšných klubů hájí vedení v soutěži proti dalšímu švédskému celku Skelleftea AIK. Zápas se v Plzni hraje od 17:30, v Liberci o půl hodiny později. Oba duely sledujte ONLINE na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
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Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Plzeň4400020:712
2Skellefteå4400018:612
3Kölner Haie4310018:911
4Pardubice4300115:69
5Genève4300112:79
6Mannheim4300113:119
7Davos4210117:128
8Frölunda4210115:108
9SaiPa4201113:137
10Tappara4201112:137
11Rögle BK420029:56
12Växjö4200211:96
13Fribourg4200212:116
14Eisbären4200210:166
15Liberec4110211:125
16Nitra411029:125
17Storhamar410129:124
18KooKoo4101210:144
19Bordeaux4101213:194
20Salzburg410038:163
21Klagenfurt401035:92
22Herning Blue Fox400136:161
23Tychy400043:130
24Moser Medical Graz 99ers400047:180

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