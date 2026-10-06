Plzeň je po obratu ve třetí třetině v LM stále stoprocentní. Liberec porazil Frölundu
Liga mistrů jí chutná, jízda pokračuje. Plzeň zůstává po vítězství nad Skellefteou 4:2 stoprocentní. Po pěti zápasech se v tabulce drží na vrcholu. Indiáni zvládli duely jak s papírovými outsidery, tak evropskou špičkou kalibru švédských šampionů. Ztráceli o dvě branky, ale pomohla jim přesilovka pět na tři ke konci třetí třetiny. „Chtěli jsme uspět a vážíme si toho. Doufám, že to v extralize potvrdíme,“ řekl Jakub Lev, který rozhodl zápas gólem 36 sekund po skončení početní výhody. Třetí výhru za sebou v soutěži si připsal Liberec, v prodloužení zdolal obhájce trofeje Frölundu 3:2 a posílil naděje na postup.
Takový obrat se Západočechům v extralize v této sezoně ještě nepovedl. V souboji dvou týmů, které v CHL ještě neztratily ani bod, měli soupeři postup do play off už jistý. Nechali odpočívat některé opory, šanci dostali mladíci i starší hráči, kteří v extralize neměli tolik prostoru. Jako Jan Schleiss nebo Jakub Lev, který si po delší době mohl vychutnat, jaké to je dát vítězný gól.
Po skvělé přihrávce Jakuba Strnada rozsápal 199 vteřin před koncem třetí části naděje Skelleftey. „Nebudu lhát, je to příjemné. Volno dostali kluci hodně vytížení v lize, takže jsme rádi, že my, co jsme trošku ve druhém sledu, jsme si mohli zahrát, dostat do sebe zápasovou kondici. Věděli jsme, že Skelleftea je top tým. Taky přijeli v trošku slepené sestavě jako my, ale to nic nemění, jak si vítězství vážíme. Jsme rádi, že jsme to zvládli,“ povídal 35letý útočník Škodovky.
Zápas byl vyrovnaný, Indiáni dostali první gól ve chvíli, kdy začínali mít mírnou převahu. Obránci si špatně rozebrali hráče, osamocený Oscar Vuollet tečoval nástřel od modré čáry. Před druhým hráči přejeli před brankářem, obránce Pontus Johansson vyčíhal, až Jan Růžička nic neuvidí, a pálil k tyči. Plzeň hrála dobře, energicky, zčerstva. Jenže dlouho bez gólů.
Výborný Chromiak
První zásah jí vzala trenérská výzva kvůli ofsajdu. Švédský videokouč ve zmačkaném slamáku na tribuně vypadal, jako by přijel z Love Islandu. Ale z vysoké tribuny měl dobré oko. „Chtěli jsme hrát svůj hokej, nátlakový, dobře napadat. A nakonec se to vyplatilo,“ pokračoval Lev.
Jakub Chromiak začal v poslední době dostávat prostor v plzeňské obraně, proti Seveřanům zvládl svou roli výborně. Jeden gól mu neuznali, dalším vyrovnal na 2:2, v jiné velké šanci ho zradila zlomená hokejka. V závěru se ještě pošťouchal.
„Ani bych neřekl, že jsem se po neuznaném gólu soustředil na to, abych vstřelil další. Stalo se mi poprvé, že jsem skóroval a branku neuznali, ale nevadí. Stane se. Šli jsme do toho dál, pořád za tým, vyhrát. Naštěstí to tam padlo,“ líčil slovenský bek.
Necelých šest minut do konce Plzeň prohrávala o gól, ale po vyloučení dvou hráčů švédského týmu měla lukrativní šanci na obrat. V CHL i v případě gólu početní výhoda pokračuje. Indiáni se trefili jen jednou, zadání splnili napůl. Obrat však dokonal Lev.
„Může pomoct našemu sebevědomí, že otočíte zápas, vyhrajete doma. Tím, že jsme obměnili sestavu, budeme zase fresh. Dobře potrénujeme a připravíme se na čtvrtek. Jsem rád, že necestujeme. Hráli jsme teď pořád venku, každý si udělá svou pohodu a připraví se. Doufám, že to proti Českým Budějovicím potvrdíme,“ přál si Jakub Lev.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|5
|5
|0
|0
|0
|24:9
|15
|2
Skellefteå
|5
|4
|0
|0
|1
|20:10
|12
|3
Kölner Haie
|4
|3
|1
|0
|0
|18:9
|11
|4
Pardubice
|4
|3
|0
|0
|1
|15:6
|9
|5
Växjö
|5
|3
|0
|0
|2
|15:9
|9
|6
Rögle BK
|5
|3
|0
|0
|2
|12:7
|9
|7
Frölunda
|5
|2
|1
|1
|1
|17:13
|9
|8
Mannheim
|4
|3
|0
|0
|1
|13:11
|9
|9
Genève
|5
|3
|0
|0
|2
|12:11
|9
|10
Davos
|5
|2
|1
|0
|2
|19:15
|8
|11
Liberec
|5
|1
|2
|0
|2
|14:14
|7
|12
SaiPa
|4
|2
|0
|1
|1
|13:13
|7
|13
Tappara
|4
|2
|0
|1
|1
|12:13
|7
|14
KooKoo
|5
|2
|0
|1
|2
|15:17
|7
|15
Fribourg
|4
|2
|0
|0
|2
|12:11
|6
|16
Eisbären
|4
|2
|0
|0
|2
|10:16
|6
|17
Nitra
|4
|1
|1
|0
|2
|9:12
|5
|18
Storhamar
|4
|1
|0
|1
|2
|9:12
|4
|19
Bordeaux
|4
|1
|0
|1
|2
|13:19
|4
|20
Salzburg
|4
|1
|0
|0
|3
|8:16
|3
|21
Klagenfurt
|5
|0
|1
|0
|4
|8:14
|2
|22
Herning Blue Fox
|4
|0
|0
|1
|3
|6:16
|1
|23
Tychy
|4
|0
|0
|0
|4
|3:13
|0
|24
Moser Medical Graz 99ers
|4
|0
|0
|0
|4
|7:18
|0