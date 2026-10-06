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Chybí jen Červenka. Dynamo v roli favorita odletělo za klubem, který vlastní i Patrick Roy

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David Tomášek v zápase proti Spartě
David Tomášek v zápase proti Spartě
David Tomášek v zápase proti Spartě
David Tomášek v zápase proti Spartě
David Tomášek v zápase proti Spartě
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Miroslav Horák
Liga mistrů
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  • Český hokejový šampion Dynamo Pardubice nastoupí v utkání základní skupiny Ligy mistrů na ledě francouzského Bordeaux, které spoluvlastní Patrick Roy.

  • Východočeši odcestovali k duelu bez Jakuba Lauka a odpočívajícího kapitána Romana Červenky, přesto zůstávají v roli jednoznačného favorita.

  • Brankář Roman Will vyzdvihl týmový přínos zahraničního výjezdu a utužení party, zároveň nezapomíná na hlavní cíl Dynama - úspěch.

Nejen českému fanouškovi je Bordeaux známé jako slavná fotbalová metropole, jenže místní Girondins před dvěma roky zbankrotovali a postupně spadli až do amatérské sloty. Zdejším fanouškům nezbývá než vyrazit na Ligu mistrů. Že to nedává smysl? Ale dává…

Ve středu od 20.15 se na místním stadionu s kapacitou lehce přes tři tisíce diváků představí český extraligový šampion. Nedávno jim tu prošlapali cestu plzeňští hokejisté, kteří v rámci Champions League zbourali domácí soubor 10:4. Ale pozor, rozdílových šest gólů hosté obstarali až ve třetí třetině, kdy Francouzi s několika Kanaďany v sestavě odpadli.

Finiš základní skupiny

Dynamo neponechává nic náhodě a opět dává na srozuměnou, že chce v Lize mistrů dojít daleko. Ideálně až do finále. Teď je ovšem na forhontu finišující základní skupina.

Východočeši mají postup víceméně jistý, ale každá tříbodová výhra se jim bude hodit do hromadné tabulky, z níž postoupí 16 týmů do osmifinále play off. A dál pak klasickým způsobem až k titulovému boji. Čím vyšší umístění, tím teoreticky snazší sok do vzájemných vyřazovacích bitev.

Pardubice nechaly doma pouze zraněné hráče a Romana Červenku, jenž si dopřává oddech. Nakonec s týmem do Francie neodcestoval ani Jakub Lauko, jenž v neděli proti Spartě nasázel své první sezonní minuty. Jinak je Dynamo kompletní a míní zdejší tým Boxers vybrakovat. Navíc povedeným výkonem, kterým pozve fanoušky Dynama na následný domácí duel se silným švédským Växjö příští úterý.

Utužíme partu

„V organizaci bylo nastavené od začátku, že v Lize mistrů chceme udělat úspěch. Já si ji moc užívám. Před sezonou jde o velmi kvalitní přípravu a během ní příjemné rozbití každodenního režimu. Můžeme příjemně cestovat s přespáním, není to všechno narychlo v jeden den, utužíme partu, večer pokecáme, zahrajeme si karty, pro celý tým je tenhle výjezd důležitý,“ zmiňuje Roman Will všechny možné aspekty výjezdu do čtvrtmilionového Bordeaux.

Až na místě se dozvěděl, že zdejší celek Boxers spoluvlastní i bývalý slavný gólman Patrick Roy. „Hustý,“ usmál se gólman Dynama. „Nevěděl jsem, je to hodně zajímavá informace. Patrick Roy je legenda a asi nebude úplně náhoda, že do klubu vstoupil. Tak uvidíme, co nás čeká,“ dodává mistrovský brankář.

Dynamo je obrovským favoritem, navíc Boxerům se poslední dobou nedaří, ve francouzské Magnus lize prohráli tři poslední duely s Nice, Rouenem i Marseille.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Plzeň5500024:915
2Skellefteå5400120:1012
3Kölner Haie4310018:911
4Pardubice4300115:69
5Växjö5300215:99
6Rögle BK5300212:79
7Frölunda5211117:139
8Mannheim4300113:119
9Genève5300212:119
10Davos5210219:158
11Liberec5120214:147
12SaiPa4201113:137
13Tappara4201112:137
14KooKoo5201215:177
15Fribourg4200212:116
16Eisbären4200210:166
17Nitra411029:125
18Storhamar410129:124
19Bordeaux4101213:194
20Salzburg410038:163
21Klagenfurt501048:142
22Herning Blue Fox400136:161
23Tychy400043:130
24Moser Medical Graz 99ers400047:180

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