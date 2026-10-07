O vašem úspěchu v Pardubicích často rozhoduje jedna střela, dumá zlatý gólman Will
Brankář Roman Will loni získal s Pardubicemi extraligový titul a navzdory tlaku odrazil kritiku.
Klíčovým momentem sezóny byla výhra ve třetím semifinále na Spartě a úzká spolupráce s mentálním koučem.
Gólman Dynama neuvažuje o odchodu do zahraničí a plánuje s týmem zahájit novou úspěšnou éru.
PŘÍMO Z BORDEAUX | Šili do něj, že Pardubicím extraligový titul nikdy nevychytá, fanoušci řešili, kdy konečně přijde top gólman. Roman Will zůstával nad věcí a vysněný triumf na jaře doručil. A to stylem, že bez jeho přičinění by Dynamo ztroskotalo už v semifinále na hokejkách náruživě bojující Sparty. Ve vypjaté sérii poskytoval týmu zápas co zápas šanci na výhru. Povedené dílo obhájil i ve finále proti třinecké famílii. Mise splněna. Hotovo? Ani zdání.
Chytat extraligu není sranda. Chytat ji v Pardubicích? Záběr na hlavu. V ostře sledovaném klubu se střídají nálady jako ponožky. Jeden týden jste senzační, další se žhaví dráty a shání nástupce. Ale to k tomu patří. Ocitáte se na privilegovaném místě, kde nikdo nemá nic pod penzí. Tlak je výsada, v Dynamu navíc hodně dobře ohodnocená. A Roman Will to moc dobře ví. V rozhovoru pro deník Sport o tom všem vypráví.
Kdy jste si po oslavách titulu řekl: Konec, jde se znovu do práce?
„Prakticky hned. Vyhrálo se, ale já si okamžitě uvědomil, že práce nekončí. Cíle máme dlouhodobé, v Pardubicích chceme budovat kvalitní značku, se všema klukama z mančaftu jsme si to takhle řekli. Já navíc i v okruhu svého minitýmu, kde je kondičák i mentální kouč. Brzy po titulu jsme řešili, že bude zase potřeba se dobře připravit. Každopádně oslavy byly super, užili jsme si je. Pro mě už je to ale dávno.“
Zažil jste i příjemnější dovolenou s tím hřejivým pocitem, že se titul konečně povedl?
„Jednoznačně. Největší radost mi dělala velká radost nejbližších kolem mě. Zároveň se vám do hlavy brzy dostane, že zase přijdou velká očekávání. Uvnitř jsem se chystal na obhajobu zlata.“
V extralize kdysi Vsetín vybudoval silnou zlatou dynastii, po něm Třinec. Spousta zlatých placek po sobě. Měli byste chtít to samé, ne?
„Samozřejmě. Hrozně bych si to přál. Všechny procesy v naší organizaci jsou na to nastavené. Ale pořád je to sport. Kór hokej je hodně nevyzpytatelný, všechny týmy posilují a jsou dobře nachystané. Mou ideální představou je, že tenhle titul je začátkem něčeho velkého.“
Co vám triumf dá do další kariéry? Víc klidu, že jste dokázal věc, za kterou jste dlouho šel?
„Hrozně těžké odpovědět. Jedním zlatem se vůbec nechci uspokojit, byť