Francii mám rád. Dobré jídlo, pití… A jak Sedláka zarazila rolba po gólu uprostřed třetiny
PŘÍMO Z BORDEAUX | Podobně jako před nimi Plzeň se i Pardubice s nemalým odporem hokejistů Bordeaux natrápily, ale znovu si ověřily: pokud do toho dáme stop procent, vyhráváme. Takhle ve středu večer na jihozápadě Francie obrátili z 0:2 na 5:2 a dopředu vědí, že v osmifinále play off Champions League dostanou hůře postavený tým a budou favoritem. „Liga mistrů mě baví, užívám si ji,“ hlásí spokojeně kapitán Lukáš Sedlák, jenž v Bordeaux obstaral vítězný gól.
Jak složitý to byl zápas?
„Udělali jsme si ho sami složitý v první třetině, kdy nám vůbec nešly nohy, prohrávali jsme souboje, byli jsme lehkovážní. Dostali jsme dva zbytečné góly po našich chybách. Od druhé třetiny jsme hru převzali, pak už jsme to dotáhli do vítězného konce.“
Domácí byli hodně houževnatí, byli jste na pochybách, zda dokážete zvrátit dvougólové manko?
„Když vám první třetina nevyjde, trošku vás to nahlodá. Po prvních pár střídání ve druhé třetině jsem cítil, že jsme zpátky a hrajeme hru, kterou jsme chtěli, Bylo otázkou času, než nám to tam napadá.“
Vzpomněli jste si na Plzeň, která tu před vámi až ve třetí třetině šesti góly utekla k jasné výhře?
„Na to jsem na ledě nemyslel, ale samozřejmě jsme to věděli. Už ve druhé třetině jsme viděli, že jejich obránci s gólmanem byli trošku unavení. Měli jsme pár dobrých střídání za sebou, řadu střel a pořád jsme si říkali, že budeme hrát stále stejně a nakonec to vyšlo.“
Co říkáte složitým podmínkám v aréně? Pořadatelé se báli, že bude přes střechu pršet až na led…
„Ideální to nebylo. Občas bylo těžké vidět i puk v rohu. Jakmile jsem stál pár metrů od toho, nevěděl jsem, jestli jde puk doprava, doleva, nahoru… Bylo to těžší, puk hodně skákal kvůli vlhku, hrozně jsme se potili, hokejky klouzaly v rukách a tak. Hlavně pro gólmany to muselo být hodně složité. Ale pro oba týmy to bylo stejné. Zarazila mě jen rolba ve třetí třetině po našem gólu. Taky mě to mrzelo, protože po gólu na 2:2 měl soupeř víc času se zkonsolidovat. Naštěstí jsme hned dali na 3:2, obrátilo se to k nám.“
Náš gól byl jasně regulérní
Řekli vám, proč vyrazila na led rolba?
„Prý, aby rozehnala mlhu… Při tom rozhodčí čekali na spojení k videu. Ptal jsem se jich, proč to neudělali v první i druhé třetině, kdy ta mlha byla stejná. Tohle ale stejně nepomůže.“
Jako obvykle při vašich zápasech šlo po gólech video do akce. Už jste zvyklí, ne?
„Asi jo. Někdy mě to samotného trochu zaráží, na druhou stranu je dobré situace přezkoumávat, být to obráceně, taky budeme chtít video. Jednou vám to pomůže, podruhé ne. Nejdůležitější je, aby to bylo vždycky správně uznané, nebo neuznané. Podle mě byl náš gól (Kondelíkův) jasně regulérní, obránce složil našeho hráče na zem.“
Jenže nikdy nevíte…
„Přesně tak. Akorát video někdy tu hru brzdí, no.“
Ale atmosféra zápasu byla fajn, co říkáte?
„Jo, je to i zajímavý stadion. Slyšel jsem, že původně nebyl určený na hokej, je to i trochu vidět. Má ale svoje kouzlo.“
Bordeaux je hezké město, stihli jste v úterý lehký teambuilding, vyskočení ze stereotypu?
„Jo, kluci si někam vyšli do města, já moc ne, odpočíval jsem na pokoji. Francii jako takovou mám rád, v létě jsem tu byl na týden. Výborné jídlo, pití, užil jsem si to. Ale v průběhu sezony spíš odpočívám a připravuju se na zápas. Než abych chodil po památkách a podobně.“
Dynamo může překonat vlastní divácký rekord v Lize mistrů, rozhodne se v úterý proti Växjö…
„Vždycky je hezké hrát před co nejvíc lidmi, žene vás to dopředu. Doufám, že naši fanoušci přijdou v hojném počtu a zápas si užijí. Pokaždé jsou kvalitní, přijede soupeř, kterého můžete vidět jednou a zároveň naposledy. Já si Ligu mistrů užívám, baví mě.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|5
|5
|0
|0
|0
|24:9
|15
|2
Kölner Haie
|5
|4
|1
|0
|0
|21:9
|14
|3
Pardubice
|5
|4
|0
|0
|1
|20:8
|12
|4
Skellefteå
|5
|4
|0
|0
|1
|20:10
|12
|5
Mannheim
|5
|3
|1
|0
|1
|18:15
|11
|6
SaiPa
|5
|3
|0
|1
|1
|16:14
|10
|7
Fribourg
|5
|3
|0
|0
|2
|18:12
|9
|8
Växjö
|5
|3
|0
|0
|2
|15:9
|9
|9
Rögle BK
|5
|3
|0
|0
|2
|12:7
|9
|10
Frölunda
|5
|2
|1
|1
|1
|17:13
|9
|11
Genève
|5
|3
|0
|0
|2
|12:11
|9
|12
Eisbären
|5
|3
|0
|0
|2
|14:19
|9
|13
Davos
|5
|2
|1
|0
|2
|19:15
|8
|14
Tappara
|5
|2
|0
|2
|1
|13:15
|8
|15
Liberec
|5
|1
|2
|0
|2
|14:14
|7
|16
KooKoo
|5
|2
|0
|1
|2
|15:17
|7
|17
Storhamar
|5
|1
|1
|1
|2
|11:13
|6
|18
Nitra
|5
|1
|1
|0
|3
|10:18
|5
|19
Bordeaux
|5
|1
|0
|1
|3
|15:24
|4
|20
Salzburg
|5
|1
|0
|0
|4
|11:20
|3
|21
Klagenfurt
|5
|0
|1
|0
|4
|8:14
|2
|22
Tychy
|5
|0
|0
|1
|4
|7:18
|1
|23
Herning Blue Fox
|5
|0
|0
|1
|4
|6:19
|1
|24
Moser Medical Graz 99ers
|5
|0
|0
|0
|5
|8:21
|0