Předplatné

Hokejová Liga mistrů ONLINE: Poslední duel základní části pro Dynamo, přivítá Växjö

David Tomášek během oslavy gólu během šlágru se Spartou
David Tomášek během oslavy gólu během šlágru se SpartouZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Jan Mandát se raduje z vítězného gólu
Gólová oslava Davida Tomáška
Jan Mandát se raduje z vítězného gólu
Radost hráčů Pardubic
Radost pardubických hráčů po rozhodujícím gólu
Radost hráčů Pardubic
Radost Pardubic
11
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Hokejisté Pardubic přivítají v závěrečném 6. kole základní části Ligy mistrů už s jistotou postupu do play off Växjö. Se švédským soupeřem, který má rovněž účast ve vyřazovacích bojích zaručenou, budou hrát už jen o umístění. Zápas na stadionu Dynama začne v 18 hodin a v přímém přenosu ONLINE ho můžete sledovat na iSport.

Aktuálně třetí Pardubice v tomto ročníku mezinárodní soutěže na domácím ledě ještě neinkasovaly. Na úvod Dynamo jasně přehrálo polské Tychy 6:0, jediný gól pak stačil na výhru s Rögle (1:0). Na dnešní zápas proti osmému Växjö se tým kouče Filipa Pešána naladil nedělní výhrou nad Třincem 5:4 v prodloužení.

Sledujte on-lineLIVE
--

Hokejová Liga mistrů 2026/2027

LIVE
--Tipsport2.214.232.57Detail
LIVE
--Tipsport2.064.22.84Detail
LIVE
--Tipsport7.825.971.28Detail
LIVE
--Tipsport4.014.61.64Detail
LIVE
--Tipsport1.0811.720.7Detail
LIVE
--Tipsport1.266.28.19Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Plzeň5500024:915
2Kölner Haie5410021:914
3Pardubice5400120:812
4Skellefteå5400120:1012
5Mannheim5310118:1511
6SaiPa5301116:1410
7Fribourg5300218:129
8Växjö5300215:99
9Rögle BK5300212:79
10Frölunda5211117:139
11Genève5300212:119
12Eisbären5300214:199
13Davos5210219:158
14Tappara5202113:158
15Liberec5120214:147
16KooKoo5201215:177
17Storhamar5111211:136
18Nitra5110310:185
19Bordeaux5101315:244
20Salzburg5100411:203
21Klagenfurt501048:142
22Tychy500147:181
23Herning Blue Fox500146:191
24Moser Medical Graz 99ers500058:210

    Začít diskuzi

    Test new isport seo box

    Procházka vs. PereiraJiří Procházka je šampionem UFC!OKTAGON 51

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Curabitur sagittis hendrerit ante. Etiam quis quam. Curabitur bibendum justo non orci. Aenean placerat. Aliquam erat volutpat. New iSport In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero.

    Tipsport GamechangerOktagon 50

    Stránky klubů

    SK Slavia PrahaHC Kometa Brno

    Alpské lyžování

    Slavia jde dál, Benátky žily fotbalem, na 1:4 snížil účetní: Jako vyhrát LM

    Čtěte na našem webu

    Test LinkTest

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů