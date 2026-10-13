Hokejová Liga mistrů ONLINE: Poslední duel základní části pro Dynamo, přivítá Växjö
Hokejisté Pardubic přivítají v závěrečném 6. kole základní části Ligy mistrů už s jistotou postupu do play off Växjö. Se švédským soupeřem, který má rovněž účast ve vyřazovacích bojích zaručenou, budou hrát už jen o umístění. Zápas na stadionu Dynama začne v 18 hodin a v přímém přenosu ONLINE ho můžete sledovat na iSport.
Aktuálně třetí Pardubice v tomto ročníku mezinárodní soutěže na domácím ledě ještě neinkasovaly. Na úvod Dynamo jasně přehrálo polské Tychy 6:0, jediný gól pak stačil na výhru s Rögle (1:0). Na dnešní zápas proti osmému Växjö se tým kouče Filipa Pešána naladil nedělní výhrou nad Třincem 5:4 v prodloužení.
Hokejová Liga mistrů 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|5
|5
|0
|0
|0
|24:9
|15
|2
Kölner Haie
|5
|4
|1
|0
|0
|21:9
|14
|3
Pardubice
|5
|4
|0
|0
|1
|20:8
|12
|4
Skellefteå
|5
|4
|0
|0
|1
|20:10
|12
|5
Mannheim
|5
|3
|1
|0
|1
|18:15
|11
|6
SaiPa
|5
|3
|0
|1
|1
|16:14
|10
|7
Fribourg
|5
|3
|0
|0
|2
|18:12
|9
|8
Växjö
|5
|3
|0
|0
|2
|15:9
|9
|9
Rögle BK
|5
|3
|0
|0
|2
|12:7
|9
|10
Frölunda
|5
|2
|1
|1
|1
|17:13
|9
|11
Genève
|5
|3
|0
|0
|2
|12:11
|9
|12
Eisbären
|5
|3
|0
|0
|2
|14:19
|9
|13
Davos
|5
|2
|1
|0
|2
|19:15
|8
|14
Tappara
|5
|2
|0
|2
|1
|13:15
|8
|15
Liberec
|5
|1
|2
|0
|2
|14:14
|7
|16
KooKoo
|5
|2
|0
|1
|2
|15:17
|7
|17
Storhamar
|5
|1
|1
|1
|2
|11:13
|6
|18
Nitra
|5
|1
|1
|0
|3
|10:18
|5
|19
Bordeaux
|5
|1
|0
|1
|3
|15:24
|4
|20
Salzburg
|5
|1
|0
|0
|4
|11:20
|3
|21
Klagenfurt
|5
|0
|1
|0
|4
|8:14
|2
|22
Tychy
|5
|0
|0
|1
|4
|7:18
|1
|23
Herning Blue Fox
|5
|0
|0
|1
|4
|6:19
|1
|24
Moser Medical Graz 99ers
|5
|0
|0
|0
|5
|8:21
|0