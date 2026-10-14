CHL ONLINE: SaiPa - Plzeň. Liberec v boji o play off Ligy mistrů vyzve Davos
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
S jistotou play off hokejové Ligy mistrů nastupuje od 17:30 Plzeň na ledě finské Saipy. V turnaji jsou Indiáni jako jediní z celého čtyřiadvacetičlenného pelotonu stále stoprocentní. Hokejisté Liberce se v přímém souboji o postup postaví od 20:45 Davosu. Obě utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|5
|5
|0
|0
|0
|24:9
|15
|2
Skellefteå
|6
|5
|0
|0
|1
|24:12
|15
|3
Pardubice
|6
|4
|1
|0
|1
|22:9
|14
|4
Kölner Haie
|5
|4
|1
|0
|0
|21:9
|14
|5
Frölunda
|6
|3
|1
|1
|1
|28:14
|12
|6
Tappara
|6
|3
|0
|2
|1
|19:18
|11
|7
Mannheim
|6
|3
|1
|0
|2
|20:20
|11
|8
Växjö
|6
|3
|0
|1
|2
|16:11
|10
|9
SaiPa
|5
|3
|0
|1
|1
|16:14
|10
|10
KooKoo
|6
|3
|0
|1
|2
|20:19
|10
|11
Fribourg
|5
|3
|0
|0
|2
|18:12
|9
|12
Rögle BK
|6
|3
|0
|0
|3
|13:12
|9
|13
Genève
|5
|3
|0
|0
|2
|12:11
|9
|14
Eisbären
|5
|3
|0
|0
|2
|14:19
|9
|15
Davos
|5
|2
|1
|0
|2
|19:15
|8
|16
Nitra
|6
|2
|1
|0
|3
|15:19
|8
|17
Liberec
|5
|1
|2
|0
|2
|14:14
|7
|18
Storhamar
|5
|1
|1
|1
|2
|11:13
|6
|19
Bordeaux
|6
|1
|0
|1
|4
|16:35
|4
|20
Salzburg
|6
|1
|0
|0
|5
|13:24
|3
|21
Klagenfurt
|5
|0
|1
|0
|4
|8:14
|2
|22
Herning Blue Fox
|5
|0
|0
|1
|4
|6:19
|1
|23
Tychy
|6
|0
|0
|1
|5
|10:24
|1
|24
Moser Medical Graz 99ers
|5
|0
|0
|0
|5
|8:21
|0