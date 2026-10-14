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CHL ONLINE: SaiPa - Plzeň. Liberec v boji o play off Ligy mistrů vyzve Davos

Radost hráčů Plzně
Radost hráčů PlzněZdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
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S jistotou play off hokejové Ligy mistrů nastupuje od 17:30 Plzeň na ledě finské Saipy. V turnaji jsou Indiáni jako jediní z celého čtyřiadvacetičlenného pelotonu stále stoprocentní. Hokejisté Liberce se v přímém souboji o postup postaví od 20:45 Davosu. Obě utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
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Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Plzeň5500024:915
2Skellefteå6500124:1215
3Pardubice6410122:914
4Kölner Haie5410021:914
5Frölunda6311128:1412
6Tappara6302119:1811
7Mannheim6310220:2011
8Växjö6301216:1110
9SaiPa5301116:1410
10KooKoo6301220:1910
11Fribourg5300218:129
12Rögle BK6300313:129
13Genève5300212:119
14Eisbären5300214:199
15Davos5210219:158
16Nitra6210315:198
17Liberec5120214:147
18Storhamar5111211:136
19Bordeaux6101416:354
20Salzburg6100513:243
21Klagenfurt501048:142
22Herning Blue Fox500146:191
23Tychy6001510:241
24Moser Medical Graz 99ers500058:210

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