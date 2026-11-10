ONLINE: Davos - Plzeň. Západočeši rozehrávají osmifinále v hokejové Lize mistrů
Hokejisté Plzně hrají úvodní utkání osmifinále Ligy mistrů. Západočeši jako jediní v dlouhodobé části neprohráli a neztratili dokonce ani bod. Davos s českým útočníkem Filipem Zadinou skončil s osmi body ze šesti duelů na 16. místě. Suverén základní části soutěže nastupuje od 19:45 na švývarském ledě, sledujte utkání ONLINE na webu iSport.
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