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ONLINE: Davos - Plzeň. Západočeši rozehrávají osmifinále v hokejové Lize mistrů

Radost hráčů Plzně
Radost hráčů PlzněZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
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Hokejisté Plzně hrají úvodní utkání osmifinále Ligy mistrů. Západočeši jako jediní v dlouhodobé části neprohráli a neztratili dokonce ani bod. Davos s českým útočníkem Filipem Zadinou skončil s osmi body ze šesti duelů na 16. místě. Suverén základní části soutěže nastupuje od 19:45 na švývarském ledě, sledujte utkání ONLINE na webu iSport.

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