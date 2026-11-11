Nevídaný kotel v Lize mistrů! Tygry sežehlo německé peklo, rozhodnuto bylo za 15 sekund
- Liberec ztratil vedení v úvodním osmifinále hokejové Ligy mistrů a na ledě Kolína nad Rýnem prohrál 2:4.
Zápas se zlomil ve druhé třetině, kdy Tygři během vlastních chabých přesilovek dvakrát inkasovali za pouhých 15 sekund.
Do domácí odvety půjdou Severočeši s dvougólovou ztrátou, ještě předtím je ale čeká náročný extraligový program.
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Kdyby vedení hokejové Ligy mistrů mohlo takový krok učinit, věnuje Kolínu nad Rýnem permanentní vstupenku. V soutěži, kde v celkovém průměru stále převažuje hodně nízká návštěvnost, dokázal německý klub přilákat na domácí zápasy vyšší tisíce fanoušků. A vytváří parádní atmosféru. Platilo to i pro úvodní dějství osmifinále s Libercem, kdy výhru 4:2 slavilo bezmála 12 tisíc diváků. Ve skvělé kulise sice český zástupce vedl, ale zápas prošustroval.
Slabé přesilovky Tygrů
Kolínským stačilo k rozhodnutí 15 sekund druhé třetiny. A stály za tím chabé přesilovky hostů. Početní převahy se Tygrům na evropské scéně obecně příliš nedaří. Ani na horké německé půdě si v nich nic zásadního nevytvořili, navrch soupeři „nachystali“ dvě mimořádné šance.
První z nich ještě v úvodní části zahodil Gregor MacLeod. Druhým únikem už ovšem nepohrdnul Ryan MacInnis, když bekhendovou kličku poslal po ledě mezi betony libereckého brankáře Petra Hamalčíka. Zmíněné srovnání na 2:2 navíc brzy doprovodil gólem z mezikruží Markus Ljungh. A solidně naplněná Lanxess Arena se dostala do varu.
Co na tom, že Liberec byl po většinu první i druhé třetiny lepším celkem? Během pouhých 15 sekund 34. minuty ztratil vše, na co dosáhl po trefách Adamů Musila a Najmana. Prvně jmenovaný mimochodem dostal nádhernou přihrávku od Jaromíra Pytlíka zpoza klece.
Jenže pak Liberec před opařeným publikem dopustil laciné inkasované branky. A to ještě nadějný výsledek do odvety zachraňoval Hamalčík. Nejvýrazněji se zaskvěl proti ráně Patricka Russella, který v tutovce našel jen brankářovo podpaží. Pak měl šestadvacetiletý maskovaný muž několik výtečných zásahů v závěrečné periodě.
„Odehráli jsme solidní zápas, ve kterém se nám nepodařilo pár minut ve druhé třetině. Soupeř vyrovnal v naší vlastní přesilovce a krátce nato odskočil na 3:2. Tato část zápasu nás stála výsledek. Musíme být trpělivější a dělat chytřejší rozhodnutí,“ věděl asistent trenéra David Kočí.
Nadstandardní podpora fanoušků
Napravit dojem mohou Severočeši za šest dnů, do souboje půjdou s dvougólovou ztrátou. Z hlediska čísel návštěvnosti by se CHL hodil spíše postup Němců. Po prvním osmifinálovém boji totiž průměrné obsazení kolínského stadionu vyskočí přes deset tisíc, čímž červenobílí s výrazným přehledem vládnou všem celkům. Nad sedmi tisíci jsou ještě Fribourg a Pardubice, které také dokázaly nadstandardně nalákat na divácky nepříliš populární projekt.
Liberec se s Kolínem nestřetl poprvé. Obě mužstva spolu hrála už před 12 lety při úvodním ročníku současné CHL, tehdy byl český zástupce úspěšnější. Osminásobný německý mistr, který ovšem na zisk titulu čeká dlouhých 24 roků, počítá v Lize mistrů teprve druhou účast.
„Jsme hlavně rádi, že do odvetného utkání máme náskok,“ podotkl trenér Thomas Berglund „První třetina byla velmi vyrovnaná a do té druhé měl Liberec lepší vstup. Nám se potom podařilo dvakrát skórovat, jednou v oslabení a chvíli nato znovu. Získali jsme tím momentum, ve třetí třetině na tom stavěli a mohli vstřelit víc gólů,“ vnímal průběh duelu s Tygry.
Modrobílí se v soutěži coby jeden ze zakládajících celků ukazují už posedmé. Dosud zůstává největším úspěchem účast v semifinále z roku 2018. Tým kolem Radana Lence, jenž spálil při skóre 2:3 velkou možnost, rekord stále může zopakovat, nicméně v domácím prostředí musí nepříznivý stav otáčet. Ještě předtím Liberec čeká cesta letadlem do Ostravy, páteční zápas v Třinci a v neděli domácí duel s Litvínovem.