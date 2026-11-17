Liga mistrů ONLINE: Odvety osmifinále, Plzeň i Liberec dohánějí manko z úvodních proher
Hokejisty Plzně a Liberce čekají dnes druhé zápasy osmifinále play off Ligy mistrů. Bílí Tygři nastoupí v 15:00 proti Kolínu nad Rýnem, jemuž ve středu podlehli 2:4. Plzeňský tým čeká odveta proti Davosu od 17:30, v minulém týdnu prohráli se švýcarským soupeřem 4:5, o čemž rozhodl v 57. minutě v přesilové hře český reprezentační útočník Filip Zadina. Oba duely sledujte ONLINE na webu iSport.
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Hokejová Liga mistrů 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|6
|6
|0
|0
|0
|30:12
|18
|2
Skellefteå
|6
|5
|0
|0
|1
|24:12
|15
|3
Kölner Haie
|6
|4
|1
|1
|0
|24:13
|15
|4
Pardubice
|6
|4
|1
|0
|1
|22:9
|14
|5
Eisbären
|6
|4
|0
|0
|2
|16:20
|12
|6
Frölunda
|6
|3
|1
|1
|1
|28:14
|12
|7
Genève
|6
|3
|1
|0
|2
|16:14
|11
|8
Mannheim
|6
|3
|1
|0
|2
|20:20
|11
|9
Tappara
|6
|3
|0
|2
|1
|19:18
|11
|10
Fribourg
|6
|3
|0
|1
|2
|21:16
|10
|11
Växjö
|6
|3
|0
|1
|2
|16:11
|10
|12
KooKoo
|6
|3
|0
|1
|2
|20:19
|10
|13
SaiPa
|6
|3
|0
|1
|2
|19:20
|10
|14
Liberec
|6
|2
|2
|0
|2
|16:14
|10
|15
Rögle BK
|6
|3
|0
|0
|3
|13:12
|9
|16
Davos
|6
|2
|1
|0
|3
|19:17
|8
|17
Nitra
|6
|2
|1
|0
|3
|15:19
|8
|18
Storhamar
|6
|1
|1
|1
|3
|14:19
|6
|19
Bordeaux
|6
|1
|0
|1
|4
|16:35
|4
|20
Moser Medical Graz 99ers
|6
|1
|0
|0
|5
|14:24
|3
|21
Salzburg
|6
|1
|0
|0
|5
|13:24
|3
|22
Herning Blue Fox
|6
|0
|1
|1
|4
|10:22
|3
|23
Klagenfurt
|6
|0
|1
|0
|5
|9:16
|2
|24
Tychy
|6
|0
|0
|1
|5
|10:24
|1