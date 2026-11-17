Indiáni vypustili Krakena, z Ligy mistrů ale smolně vypadli. Kouč: Výhře jsme byli blíž
Impozantní bitva. Plzeň v řádném čase odvetného osmifinále CHL dvakrát dotáhla jednogólové manko z prvního duelu v Davosu. Těsně před polovinou prodloužení přišel krutý konec. Rozhodčí pustili hákování na Jana Schleisse. Joseph Blandisi poté vyrovnáním na 2:2 vystřelil postup týmu ze Švýcarska. „Faul bych neřešil. Pokud rozhodčí nepískne, nic s tím neudělám. Předtím jsme měli dvě tutovky. Kdybychom dali, jdeme dál,“ vracel se útočník Škodovky.
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Na osmifinále Ligy mistrů prodali na západě Čech nejvíc vstupenek po extraligovém zápase proti Spartě. Přišlo přes pět tisíc diváků, cestu až sem vážilo i několik desítek fanoušků Davosu. Před zápasem zapálili před stadionem světlice a dýmovnice, až je musela srovnat policie. Po zápase, který jejich tým poslal do čtvrtfinále, byli ze záplavy praporů taky hodně slyšet.
Rozhodl jediný gól
Plzeň utrpěla v Davosu po sedmi vítězstvích v Lize mistrů jedinou porážku. Prohrála 4:5. Doma ji od postupu dělila jediná trefa. Brankář Nick Malík tým držel, předvedl opět několik zázračných zákroků. Všechno rozhodla nenápadná střela přes obránce. „Stane se. Bylo to nahoru dolů, oni taky měli šance. Ve třetí třetině jsme to mohli naklopit na naši stranu. V Lize mistrů jsme předvedli některé dobré výkony, určitě jsme si nepokazili reputaci. Kdybychom byli hrozní, tak řekneme, ano, prohráli jsme. Ale bylo vidět, že na to máme. Prostě jeden gól rozhodl,“ povídal Jan Schleiss.
Davos postrádal několik opor včetně Filipa Zadiny, který je po operaci zad a vrátí se koncem prosince. Indiánům zase chyběli zranění beci Dylan MacPherson a Aleš Čech. Do boje vyrazili v tmavě modrých dresech, které provedením připomínaly oblečení týmu NHL ze Seattlu. Krakena vypustili taky a Davosu zatápěli. Rakousko-německá dvojice hlavních rozhodčích zvolila značně volný přístup, i když hraničních zákroků se vyskytlo dost. První vyloučení přišla ve druhé třetině. Plzeň svou jedinou výhodu využila. Igor Merežko si najel do volného prostoru a trefil perfektně.
Indiáni půobili lepším dojmem
Brendan Lemieux v prvním osmifinále vyfasoval 31 trestných minut a Indiáni se díky tomu vrátili do hry. Tentokrát se choval jak ministrant. A po teči vyrovnal. Západočeši si vzali vedení brzy zpátky po baseballovém úderu Mikka Petmana ze vzduchu těsně nad ledem.
V tu chvíli byl stav osmifinále srovnaný 6:6. Pak při přesilovce Davosu ujeli Lalancette a Měchura. Plzeň působila lepším dojmem. Scházelo dát ještě branku navrch. V nastavení však skóroval soupeř. Trenér Jiří Veber přesto tým po zápase chválil. „Proti extralize byla naše hra lepší. V Davosu jsme uhráli příznivý výsledek. Snažili jsme se vyhrát o dva góly a měli k tomu možná i blíž. Před prodloužením nebo při něm jsme mohli dát ještě jeden gól. Ale bohužel,“ posteskl si.