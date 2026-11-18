Liga mistrů zbavila hráče okovů, Plzeň končí, ale nemá důvod se trápit. Kdy se vrátí Jandač?
V odvetě osmifinále CHL dvakrát odstranili jednobrankovou ztrátu z prvního zápasu. Vidina postupu se však rozpustila. Gól na 2:2 z poloviny desetiminutového prodloužení znamenal postup Davosu a konečnou hokejistů Plzně. V Lize mistrů vyhrála sedm z osmi zápasů. Systém však byl nemilosrdný. Indiánům k cestě dál chyběla jedna trefa navíc. „Kdybychom podali špatný výkon, bylo by to něco jiného, měli bychom hlavy dolů. Ale takhle nemusíme být skleslí,“ řekl útočník Jan Schleiss.
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Rozhodčí se drželi po celý zápas velmi volného výkladu pravidel. V prodloužení pustili faul na Jana Schleisse. Plzeňský útočník se snažil vymanit ze zajetí soupeřovy hokejky, dokud to dovedl ustát. Arbitři zákrok přešli. Zanedlouho zahřmělo na opačné straně a bylo vymalováno.
„Nevím, jestli bych mluvil přímo o křivdě. Když jsme hráli v Davosu, slyšel jsem názory některých expertů, že jsme nebyli vylučovaní, přestože jsme nestíhali, pomáhali si hokejkami. Říkal jsem si, že příště to rozhodčí budou posuzovat přísněji. Jenže to bylo úplně něco jiného a nevím, co si o tom mám myslet. Některé z těch zákroků by se v extralize pískaly,“ vracel se trenér Jiří Veber.
Nebyli už tak úzkoprsí
V prvním chodili hráči na hanbu jak procesí, padlo jedenáct trestů včetně jednoho do konce utkání. Tentokrát bylo po jednom vyloučeném na každé straně. Kromě odlišného pohledu rozhodčích to mohlo být tím, že se oba týmy měly víc na pozoru kvůli pravidlu, podle nějž po vstřeleném gólu trest trvá až do konce. „Myslím si, že za tím bylo obojí. Za některé zákroky se dalo vylučovat, ale rozhodčí to pouštěli na obě strany. Týmy taky věděly, o jak důležitý zápas jde. Celkově to bylo 6:6. V jedné dvouminutové přesilovce můžete dát dva góly a je hotovo,“ povídal Jan Schleiss.
„V Davosu jsme na začátku udělali několik faulů a potom rozhodčí trochu změnili metr. Nebyli už tak úzkoprsí a hru víc pouštěli. Reprodukuju názory expertů, které jsem slyšel. Sám můžu mít odlišný pohled, ale něco na tom asi bude. Čekal jsem, jak budou mezinárodní rozhodčí utkání řídit, a předpokládal, že budou přísnější. Oni nejezdili ke střídačkám. Po zákroku na Schleisse jsem na rozhodčího gestikuloval, ale ukázal, že za něj to faul nebyl,“ vybavil si plzeňský kouč, který od začátku sezony alternuje s dalším asistentem Václavem Pletkou za Josefa Jandače.
Zotavování po dvou operacích achillovky trvá déle, než se původně předpokládalo. Termín návratu se několikrát posunul. Vypadalo to na listopad, ale snad to bude prosinec. Jandač už při trénincích pobývá na střídačce, ale na led chodit ještě nemůže. Zápasy sleduje z hlediště, všechno probírá se svými zástupci. Plzeň si však vede zdatně. Ani po vyřazení z play off CHL nemá důvod se trápit.
Návrat k určité disciplíně
„V základní části nám všechno vycházelo, měli jsme i štěstí, a proto jsme vyhrávali. Šli jsme si za tím. První utkání v Davosu od nás nebylo úplně ideální. Ale výkon ve druhém byl návratem k určité disciplíně a k tomu, jak chceme hrát v play off. Bylo vidět, že chceme zvítězit. Věřím, že to přeneseme i do dalších zápasů,“ řekl Veber.
Někteří hráči jako by se v kontinentální soutěži zbavili okovů. Třeba zrovna Schleiss. Dostal víc prostoru, ale nejen to. „Soupeři někdy brání odlišným způsobem. Týmy nehrají tolik pohromadě jako v extralize, kde je hokej hodně urputný a bojuje se o každý bod. Zápasy Ligy mistrů nám můžou hodně dát i směrem k ní. Člověk si zvedne sebevědomí. Má víc volnosti, na puku si může víc dovolit, je kolem něj víc prostoru. Hraje se rychle, nahoru dolů, pořád se bruslí. Týmy přijedou a chtějí hrát. Nikdo jen nečeká ve středním pásmu, což je pro nás dobré,“ popisoval.
V pátek Plzeň nastoupí doma proti Pardubicím. „Naše liga je velmi kvalitní a těžká. Jen styl hokeje je jiný než proti evropským týmům. Potřebujeme si vzít z Ligy mistrů to pozitivní, zejména způsob, jakým jsme hráli. A držet se ho. V pátek to chceme znovu předvést v lize,“ předeslal Schleiss.