Létání za miliony, lístky za stovku a vyprodané chartery. Jak Pardubice krotí ztrátu v LM
Hokejová Liga mistrů nabízí špičkovou konfrontaci s evropskou elitou, pro klubové pokladny je ale zatěžkávací zkouškou. Pardubické Dynamo v probíhajícím ročníku CHL vynaložilo asi 10 milionů korun v nákladech. Východočeši však neskládají ruce do klína. Snaží se ukrajovat z výdajů vyprodanými zájezdy pro fanoušky, lákají diváky na lidové ceny vstupného a vyhlížejí čtvrtfinálový zlom, od něhož se konečně začne vydělávat. Mírně, ale začne. „Snažíme se dělat všechno pro to, aby u nás chodilo co nejvíc lidí, poznali kouzlo soutěže a ekonomicky jsme to zvládli co nejlíp,“ vysvětluje mluvčí Dynama Jan Mroviec, jenž v klubu zastává i roli hlavního kontaktu pro centrálu Champions League.
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Hlavním důvodem vysokých výloh je náročná logistika. Pardubice už musely třikrát vyrazit za soupeři letecky – dvakrát do Finska a jednou do Francie. Zatímco některé týmy šetří na běžných linkách, Dynamo sází na maximální komfort hráčů, což se ale okamžitě promítá do účetnictví.
„Náklady se aktuálně pohybují pod 10 miliony korun. Největší položka souvisí s cestováním. Každý charterový let vychází asi na dva miliony korun. Řešili jsme linkové spoje, ale ty mají omezení. Nemohli bychom například lítat z Pardubic. Chtěli jsme hráčům poskytnout potřebný komfort,“ přibližuje Mroviec.
Tím však výčet výdajů nekončí. „S leteckou přepravou samozřejmě souvisejí další náklady v podobě transferů z letiště na hotel, do arény a podobně. Plus náklady na ubytování a stravování, které vychází kolem 5 tisíc na hráče,“ vypočítává mluvčí.
Prémie rostou, ale na ženský basket to nestačí
Vedení CHL si je finanční náročnosti vědomo a pro ročník 2026/27 navýšilo klubové příspěvky o 26 procent na celkových 3,2 milionu eur (asi 78 milionů korun) pro 24 účastníků. Paušální platba za účast v základní části poskočila na rekordních 90 tisíc eur (zhruba 2,2 milionu korun).
Výrazně si polepšily i celky ve vyřazovací fázi, kde se odměny za osmifinále, čtvrtfinále a semifinále zdvojnásobily z 15 tisíc eur (366 tisíc korun) na 30 tisíc (733 tisíc korun) za každé kolo. Finalista pak bere 50 tisíc eur (1,22 milionu korun), plus stejnou částku na cestovné, pokud hraje venku. Šampion utrží prémii 100 tisíc eur, tedy necelých 2,5 milionu korun.
Ani historicky nejvyšší odměny přitom nepokryjí ani dva letecké výjezdy. V Pardubicích proto pokukují po jiných sportech a věří v budoucí změny. „Prize money jsme porovnávali s basketbalovou Euroligou žen, kde jsou trojnásobné až čtyřnásobné. Tendr na marketingová práva v hokejové CHL končí po sezoně 2027/28, po příští sezoně je možné, že se změní celý systém soutěže včetně prize money. Věřím, že dojde k výraznému navýšení odměn za účast a že se přiblížíme k ženské basketbalové soutěži. Doufáme rovněž, že se budeme kvalifikovat opakovaně,“ říká Mroviec.