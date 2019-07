Přestupy NHL ONLINE: Aho zůstává, v Carolině prodloužil o 5 let | iSport.cz

PŘESTUP - Robin Lehner sice chtěl zůstat u New York Islanders, ale jednání neprobíhala podle představ, a tak finalista Vezina Trophy trochu překvapivě odchází do Chicaga. Jeho roční smlouva je na 5 milionů dolarů.

Thanks for an amazing year @NYIslanders I wish everyone in that organization the best moving forward. Thanks to all the amazing fans who have supported me this year. You guys very special and I’ll never forget this year. Looking forward to my new journey with @NHLBlackhawks