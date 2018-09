UKONČENÍ SMLOUVY - V Buffalu předčasně ukončili kontrakt s českým útočníkem Václavem Karabáčkem. Dvaadvacetiletý odchovanec pražských Letňan, který poslední dva roky působil na farmách v AHL a ECHL, byl předtím ve středu zařazen na listinu volných hráčů. Odtud si vicemistra světa ze šampionátu hráčů od 18 let z roku 2014 jiný zájemce z NHL nevybral. Karabáček měl mít ještě rok platnou nováčkovskou smlouvu, Sabres jej ani nezařadili do kádru na přípravný kemp před touto sezonu.

The Buffalo Sabres have placed forward Vaclav Karabacek on unconditional waivers for the purpose of mutual contract termination.



Karabacek was the Sabres’ 2nd round (49th overall) pick in the 2014 NHL Entry Draft and was going into the final season of his entry level contract. pic.twitter.com/SG1bEnd2Xr