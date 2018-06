Přestupy NHL ONLINE: Buffalo neprodlouží smlouvu své jedničce

KONEC V TÝMU - Všechno nasvědčuje tomu, že Buffalo nepředloží kvalifikační nabídku dosavadní jedničce Robinu Lehnerovi a z něj se tak stane nechráněný volný hráč. Sabres se po novém brankáři budou pohlížet někde jinde.

BUF is not expected to give goaltender Robin Lehner his qualifying offer and he should be added to the list of UFA goalies available this summer as Sabres are likely to look elsewhere for a partner for Linus Ullmark.