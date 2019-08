Přestupy NHL ONLINE: Calgary přišlo o beka, GM chce trejdovat | iSport.cz

SPEKULACE - Dvacetiletý obránce Juuso Välimäki měl být v příští sezoně stabilním členem defenzivy Calgary, jenže při víkendovém tréninku si poranil vazy v pravém koleni a několik měsíců bude mimo. "Hrozná zpráva pro něj i pro celý náš klub," řekl generální manažer týmu Brad Treliving. Ten hned vyslal do světa informaci, že za šestnáctku draftu z roku 2017 bude shánět náhradu. Bude to na trhu volných hráčů nebo přijde trejd?

With Valimaki’s injury, GM Treliving says the team will be looking externally (trade) for help on the blueline on top of internal options.



Says Oliver Kylington is a natural internal option, but says team will also start looking at trade options very shortly. #Flames