Přestupy NHL ONLINE: Carolina podepsala americké bratry | iSport.cz

PODPIS - Dvě nové akvizice hlásí ve Vancouveru. Na dva roky podepsal čtyřiašedesátý hráč draftu 2016 útočník William Lockwood, který by si mohl přijít na 1,85 milionu dolarů. Na rok se pak upsal 24letý německý reprezentant Marc Michaelis, který válel v posledním roce v NCAA. Jeho kontrakt je na 700 tisíc dolarů.

#Canucks sign forward Will Lockwood to a two-year contract.



"Will is a hard-working, two-way winger with natural scoring ability," said #Canucks GM Jim Benning. "He plays with urgency and creates chances for himself and his teammates."https://t.co/9G9loWGrqD