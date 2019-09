Přestupy NHL ONLINE: Carolina ulovila pořádnou posilu do obrany | iSport.cz

PODPIS - Talentovaný ruský útočník Nikolaj Goldobin po skončení nováčkovské smlouvy podepsal s Vancouverem roční prodloužení. Sedmadvacítka draftu 2014 v NHL posbírala ve 124 zápasech celkem 46 bodů, 27 z toho v posledním ročníku.

"Nikolay is a gifted offensive player who has shown good chemistry with some of our other younger players," said #Canucks GM Jim Benning. "He has taken steps to round out his game and we're excited to see continued improvement from him this season." pic.twitter.com/Q33a79Iciy