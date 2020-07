Přestupy NHL ONLINE: Čech končí v Tampě, New Jersey má konečně nového trenéra | iSport.cz

NOVINKA - Očekávaná jednička draftu Alexis Lafreniere dres v letošní sezoně těžce zkoušeného Detroitu (71 zápasů/17 výher) určitě neoblékne, zástupci Red Wing budou vybírat až ze čtvrté pozice. Los Angeles a Ottawě náleží výběr číslo dvě, resp. tři. A kdo bude volit první? Vítěze určí až tzv. Druhá Fáze, stane se jím jeden z osmi klubů poražených v kvalifikačním kole play off. Všechna taková mužstva budou disponovat identickou šancí na výběr číslo jedna (12.5%).

The draw for the first overall selection will be held during Phase 2 of the #NHLDraft Lottery among only the eight teams that fail to advance from the Stanley Cup Qualifiers. All participants will have the same odds (12.5%).



