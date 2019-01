Přestupy NHL ONLINE: Chicago chce Kubalíka, získalo jeho práva | iSport.cz

SPEKULACE - Návrat domů? Jedenatřicetiletý centr Derick Brassard se v Pittsburghu trápí a zdá se, že podle spekulací by mohl útočník zamířit do Columbusu, kde v NHL v sezoně 2007/08 začínal a hrál tam až dokud ho klub v roce 2013 nevyměnil do Rangers.

Told #CBJ have had trade talks with #Pens regarding center Derick Brassard, who was drafted by Blue Jackets (No. 6 overall, ’06) and spent parts of six seasons in the sweater.

Given CBJ need at center, not a surprise. But trading with a Metro rival would be a tricky business.