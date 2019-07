Přestupy NHL ONLINE: Co nového kolem podpisů Thorntona či Marnera? | iSport.cz

SPEKULACE - Vrátí se ještě do NHL, nebo je konec? Jednička draftu z roku 1997 útočník Joe Thornton stále nemá podepsáno, ale nakonec prý půjde jen o formalitu. To si myslí trenér Peter DeBoer, který Kanaďana v posledních pěti sezonách vedl. Bylo mu to prý jasné ve chvíli, kdy svého svěřence viděl jen několik dní po vyřazení z bojů o Stanley Cup zase trénovat. "Těším se na další spolupráci s ním," řekl.

Peter DeBoer says he has no doubt UFA Joe Thornton will be back with Sharks next season. Knew that when he saw Jumbo working out only a few days after elimination. “I’m just looking forward to working with him again.”