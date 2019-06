Přestupy NHL ONLINE: Co se bude na trhu dít v příštích týdnech? | iSport.cz

SPEKULACE - Pětadvacátý hráč draftu 2015 Jack Roslovic údajně v průběhu sezony žádal o výměnu z Winnipegu, a to proto, že podle svých slov hrál moc málo (průměrně 9 minut a 45 vteřin). Autor 9 branek v sezoně teď kvůli tomu vyhodil svého agenta Kena Robinsona a nahradil ho Claudem Lemieuxem. Robinson to, že jeho bývalý svěřenec žádal trejd, ale popírá.

Aaron, you always have been an excellent reporter. Always my first read. I know u won’t mind a correction. First, Jack never once asked for a trade from the Jets. He was disappointed with his role, but he had every right to be. s