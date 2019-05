Přestupy NHL ONLINE: Colorado chce být na trhu s volnými hráči aktivní | iSport.cz

PODPIS - Sotva Dallas vypadl z play off, začal řešit budoucnost. Esa Lindell se nestane chráněným volným hráčem, klub s ním rovnou prodloužil o dalších 6 let, během kterých mu vyplatí 34,8 milionu dolarů. Rodáka z Helsinek klub draftoval ve 3. kole v roce 2012 a během čtyř sezon za Stars odehrál 239 utkání základní části a připsal si 77 bodů.

Nill on Lindell: "Along with John Klingberg and Miro Heiskanen, the three make up the foundation of a blueline that will not only be a strength for our club, but one that will be as good as any in the NHL for the foreseeable future."