Přestupy NHL ONLINE: Columbus podepsal olympijského vítěze | iSport.cz

SPEKULACE - Tři veteráni v útoku Floridy jsou po sezoně bez smlouvy. "Moc se mi tu líbí a rád bych se sem vrátil. Uvidíme," řekl Riley Sheahan, jehož příjem činil 2,1 milionu dolarů. S vedením týmu ještě o dalších možnostech nemluvil Jamie McGinn, který většinu ročníku strávil na marodce a odehrál jen 19 zápasů. Na Floridě byl spokojený také Troy Brouwer, ale ani on ještě o budoucnosti s vedením nemluvil.

Sheahan says he’s talked with the #FlaPanthers about a potential return next season, but it’s just talk right now. “I love it here and I’d like to be back here, but it’s got to work. We’ll see what happens.” — Jameson Olive (@JamesonCoop) 8. dubna 2019

Jamie McGinn says he’s had no talks with the #FlaPanthers about coming back yet. Following back surgery, he had some really nice games down the stretch. — Jameson Olive (@JamesonCoop) 8. dubna 2019