Přestupy NHL ONLINE: COVID-19 řádí v Tampě, nakažená je i hvězda Toronta | iSport.cz

NOVINKA - Čistka v Buffalu nabrala neuvěřitelných rozměrů. Po vyhozeném GM Jasonu Botterillovi si musí hledat novou práci dalších 21 zaměstnanců. Klub opouští deset amatérských skautů, ředitel amatérského skautingu i jeho asistent. Z profi skautingu končí sedmašedesátiletý John Van Boxmeer, bývalý hokejista Sabres, asistent trenéra a hlavní kouč Rochesteru v AHL. Z třinácti propuštěných lidí pracujících dosud ve skautingu bylo jedenáct angažováno Botterillem. „Bezprecedentní krvácení. Pokud chtěli majitelé Pegulovi zeštíhlit, tak toho dosáhli. Personál skautingu se smrskl na sedm lidí,“ napsal na twitteru Frank Seravalli, reportér kanadského Sports Network. Komentátor Pierre LeBrun se omezil na jediné slovo: „Brutální.“

Final head count in #Sabres' Tuesday house cleaning appears to be 22. It's a bloodletting that may be unprecedented in #NHL history - certainly in one day by one franchise.



If Terry Pegula wanted lean, he's got it now. Scouting staff of 21 has been reduced to 7. pic.twitter.com/q5HyJUoJL3