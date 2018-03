Přestupy NHL ONLINE: Další várka nadaných mladíků je pod smlouvou

PODPIS - New Jersey má na příští rok pod smlouvou třiadvacetiletého brankáře Cama Johnsona, kterému v prvním týmu může vyplatit 925 tisíc dolarů a na farmě 70 tisíc. Nedraftovaný americký gólman, chytající poslední čtyři sezony na University of North Dakota v NCAA, dohraje ročník v Binghamtonu v AHL.

What a day, excited for the opportunity and to sign with @NJDevils and looking forward to getting started with the @BingDevils thank you to everyone who helped me get to this point! Honored to be a part of an amazing organization