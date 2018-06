Přestupy NHL ONLINE: Další zájemce, Kovalčuka chtějí i v St.Louis

PODPIS - Devatenáctiletý finský defenzivní talent Urho Vaakanainen podepsal rok po draftu tříletou nováčkovskou smlouvu s Bostonem. Díky bonusům si naposledy hráč týmu SaiPa může vydělat až 4 miliony dolarů. Bruins rodáka z Joensuu brali z osmnácté pozice.

Thrilled to say that I’ve signed with the @NHLBruins ! I want to thank everyone who’s been supporting me along the way, especially my whole family, teammates and friends. See you soon 🇺🇸