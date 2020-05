Přestupy NHL ONLINE: Detroit a Flyers podepsali zajímavé švédské talenty | iSport.cz

SPEKULACE - Kanadský útočník Charles Hudon by mohl vyměnit NHL za ruskou Kontinentální ligu. Jak informuje web shaiba.kz, o hráče Montrealu se zajímá kazašský Barys Nur-Sultan. V letošní sezoně sehrál Hudon za Canadiens 15 utkání, jinak působil na farmě v týmu Laval Rockets.

Charles Hudon rumoured to be heading to the KHL to play with Barys in Kazakhstan once his contract with the Canadiens is up after this season. #GoHabsGo