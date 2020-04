Přestupy NHL ONLINE: Dva roky ho nikdo nechtěl, tak skončil. Chicago bez prezidenta | iSport.cz

PODPIS - 23letý kanadský útočník Nicolas Roy podepsal s vedením Vegas nový dlouletý kontrakt, který mu zajistí celkem 1.5 milionu dolarů. Bez sedmi centimetrů dvoumetrový Roy v letošní sezoně zaznamenal ve 28 utkáních deset bodů (5+5). "Jsem nadšený, když jsem přicházel v červnu z Caroliny, bylo mým cílem vysloužit si novou smlouvu," nechal se se slyšet v rozhovoru pro NHL.com.

"This is so exciting. When I was traded here my goal was to earn another contract. I want to try and help this team and I think I can. It's a great organization and we have a lot of great players. This is a big day for me." - Nic Roy 😁 https://t.co/VrUGow3oek