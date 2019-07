Přestupy NHL ONLINE: Dzingel má nový domov, Hughes podepsal s Devils | iSport.cz

18:37

KONEC KARIÉRY - Nejstarší hráč sezony 2018/19 Matt Cullen končí s aktivní kariérou. Dvaačtyřicetiletý trojnásobný vítěz Stanley Cupu odehrál 1516 utkání - 731 bodů (266+465) v barvách Anaheim Mighty Ducks, Florida Panthers, Carolina Hurricanes, New York Rangers, Ottawa Senators, Minnesota Wild, Nashville Predators a Pittsburgh Penguins. První zápasy v nejlepší lize světa odehrál v sezoně 1997/98 a s USA také bral bronz na MS 2004.

Congrats on your retirement Cully! What an honor it was #7 pic.twitter.com/OjYGVnu4zP — Jake Guentzel (@jakenbake20) July 10, 2019

Never got to play with Matt but what an incredible career! So much respect for everything you have accomplished on and off the ice. Congratulations and all the best in the next chapter! https://t.co/8cAZG5O6He — Max Domi (@max_domi) July 10, 2019

Couldn’t have asked for a better teammate, person, and friend to share some unbelievable memories with! https://t.co/5dqTT2kNhy — Bryan Rust (@rustyyy_92) 10. července 2019

It was an honour to play with you Cully. Have fun in retirement!! pic.twitter.com/QWs2t8aCuI — Kristopher Letang (@Letang_58) 10. července 2019

Pretty incredible send off for a pretty incredible guy. Amazing career and it was an honor to have called him a teammate. https://t.co/o9rNhZ2M8o — Aaron Ward (@NHL_AaronWard) July 10, 2019

I was lucky enough to play with Cully, be stall mates with Cully and celebrate his retirement season 4 years early! Congrats on a great career, I’m lucky I could be a part of it! #QC https://t.co/Tlp9eTPCVK pic.twitter.com/MTQhGaJjtV — Eric Fehr (@EricFehr) July 11, 2019